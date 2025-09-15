Η Hyundai έκανε αισθητή καινοτόμα εμφάνιση στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, για επιτάχυνση της ηλεκτρικής κινητικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δεν χωρά αμφιβολία, πως η εταιρία επιτίθεται κατά ρυπάς σε όλα τα μέτωπα, σε όλες τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως κόστους και προσανατολισμού. Έχει αξιέπαινη παρουσία σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες, από τα μικρά ηλεκτρικά μέχρι τα θηριώδη και πολυτελή SUV και από τα καυτά θερμικά μέχρι τα super sport ηλεκτρικά που θυμίζουν έντονα τα hot hatches μιας άλλης θρυλικής εποχής. Από όλα έχει ο μπαξές. Σε ότι αφορά στα τελευταία φρούτα, το νέο πρόσωπο της εκφράζεται απόλυτα μέσα από το νέο Hyundai Concept THREE.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της παρουσίας της λοιπόν στην έκθεση του Μονάχου, ήταν η αποκάλυψη του Concept THREE, του πρώτου compact ηλεκτρικού μοντέλου της υπο-μάρκας IONIQ για την Ευρώπη. Το όχημα ξεχωρίζει για τη σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel», με καθαρές γραμμές, σύγχρονη αισθητική και νέα στοιχεία όπως το Aero Hatch προφίλ και φωτισμό τύπου Parametric Pixel.

Παράλληλα με το concept car, η Hyundai παρουσίασε σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο (Open Space στην Ludwigstraße) όλη τη γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της για την Ευρώπη — όπως τα IONIQ 5, IONIQ 6 N, IONIQ 9, καθώς και το SUV Inster Cross. Επιπλέον, προσφέρθηκαν δωρεάν δοκιμαστικές διαδρομές με εννέα μοντέλα (EVs και PHEVs), δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης.

Η παρουσίαση του εντυπωσιακού Concept THREE, δεν είναι απλά ένα αισθητικό επίτευγμα, αλλά σήμα κατατεθέν της φιλοδοξίας της Hyundai να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ηλεκτρική μεταβολή της αυτοκίνησης. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2027 κάθε μοντέλο της στην Ευρώπη θα έχει ηλεκτρική έκδοση, ενώ παγκοσμίως ο στόχος είναι η κυκλοφορία 21 νέων EV μοντέλων μέχρι το 2030.

Σε συνολική αξιολόγηση, η Hyundai αξιοποίησε την IAA Mobility 2025, προκειμένου να επανακαθορίσει την ταυτότητά της, ως μία εταιρία αυτοκινήτων που εστιάζει όχι μόνο στην τεχνολογία και τα οχήματα, αλλά και στην εμπειρία, τον σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα. Η παρουσία της, υπογραμμίζει ότι για την εταιρεία, το μέλλον δεν είναι πλέον υπό συζήτηση, είναι εδώ.