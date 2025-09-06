Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Η Opel στην «AUTO THESSALONIKI 2025» με την ολοκαίνουργια γκάμα SUV

Η Opel στην «AUTO THESSALONIKI 2025» με την ολοκαίνουργια γκάμα SUV
Με κεντρικό μήνυμα τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και εξηλεκτρισμένη εποχή, η Opel παρουσιάζει τρία νέα SUV που ενσαρκώνουν το όραμά της για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Η Opel δηλώνει δυναμικό «παρών» στην Έκθεση Αυτοκινήτου «AUTO THESSALONIKI 2025», η οποία θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Με κεντρικό μήνυμα τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και εξηλεκτρισμένη εποχή, η Opel παρουσιάζει τρία νέα SUV που ενσαρκώνουν το όραμά της για το μέλλον της αυτοκίνησης: τα νέα Frontera, Mokka και Grandland, στις Hybrid εκδόσεις τους. Μοντέλα που συνδυάζουν κορυφαία τεχνολογία, τολμηρή σχεδίαση και τη θρυλική Γερμανική αξιοπιστία.

Το ολοκαίνουργιο Frontera σηματοδοτεί την επιστροφή ενός εμβληματικού μοντέλου στην πιο σύγχρονη και εξηλεκτρισμένη μορφή του. Με στιβαρές αναλογίες, ευρύχωρη καμπίνα και αυξημένη πρακτικότητα, το Frontera συνδυάζει την αίσθηση περιπέτειας με την άνεση της καθημερινής μετακίνησης. Η σύγχρονη σχεδίασή του και οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας το καθιστούν ιδανικό για οικογένειες, αλλά και για οδηγούς που αγαπούν την εξερεύνηση.

Το επιτυχημένο Mokka παρουσιάζεται σε νέα, hybrid εκδοχή, αποδεικνύοντας ότι το στιλ μπορεί να συνδυαστεί με την αποδοτικότητα. Με τη χαρακτηριστική μάσκα Opel Vizor εμπρός, compact διαστάσεις και δυναμικό προφίλ, το Mokka ξεχωρίζει στην πόλη, αλλά και εκτός αυτής. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σε συνδυασμό με την αποδοτική υβριδική τεχνολογία, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία οδήγησης με έμφαση στην ασφάλεια και την οικονομία.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Γερμανία, το νέο Grandland αποτελεί το κορυφαίο SUV της Opel. Η τολμηρή του εμφάνιση, η premium αίσθηση στο εσωτερικό και οι τεχνολογίες αιχμής το κάνουν να ξεχωρίζει. Το προηγμένο σύστημα φωτισμού IntelliLux® LED Pixel Light προσφέρει κορυφαία ορατότητα και ασφάλεια, ενώ η υβριδική του έκδοση εγγυάται αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ.

Με την παρουσίαση των τριών αυτών μοντέλων, η Opel υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που συνδυάζουν καινοτομία, βιωσιμότητα και οδηγική απόλαυση. Το κοινό έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί το περίπτερο της Μάρκας στην «AUTO THESSALONIKI 2025» και να γνωρίσει από κοντά τη νέα εποχή της Opel – μοντέρνα, δυναμική και εξηλεκτρισμένη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

ΔΕΘ 2025: Στον αγιασμό ο Μητσοτάκης - Όλο το πρόγραμμα

ΔΕΘ 2025: Στον αγιασμό ο Μητσοτάκης - Όλο το πρόγραμμα

Πολιτική
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν σταθμοί του μετρό μετά από απειλή

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν σταθμοί του μετρό μετά από απειλή

Ελλάδα
ΔΕΘ 2025: Τι ώρα οι μεγάλες συγκεντρώσεις - Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

ΔΕΘ 2025: Τι ώρα οι μεγάλες συγκεντρώσεις - Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

Ελλάδα
Η παρουσία - έκπληξη στην ομιλία Τσίπρα

Η παρουσία - έκπληξη στην ομιλία Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr