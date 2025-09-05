Games
Auto Thessaloniki 2025 ΔΕΘ: Πανελλήνια πρώτη εμφάνιση για την Ford Mustang Mach-E

H νέα Ford Mustang Mach-E θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε.,στο περίπτερο 13.

Η Ford πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο της νέας Mustang Mach-E στην Ελλάδα στη φετινή «Auto Thessaloniki 2025», η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση γίνεται στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε., στο περίπτερο 13.

Η ανανεωμένη Mustang Mach-E ενσωματώνει αυξημένη ισχύ και ροπή, βελτιωμένη επιτάχυνση σε όλες τις εκδόσεις, νέα τεχνολογία και μεγαλύτερη άνεση, ενώ διαθέτει αναβαθμισμένη πίσω ανάρτηση για πιο ομαλή κύλιση και κορυφαία οδηγική συμπεριφορά. Η νέα αντλία θερμότητας βελτιώνει την αποδοτικότητα θέρμανσης και ψύξης της καμπίνας, αυξάνοντας την αυτονομία ειδικά σε ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Η Mustang Mach-E αποκτά νέα σπορ εμφάνιση και έντονη προσωπικότητα, με τρία νέα χρώματα αμαξώματος: Velocity Blue, Terrain Sand και Molten Magenta. Στις εκδόσεις Premium, τα προστατευτικά των αψίδων των τροχών βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος ενισχύουν την κομψότητα και το δυναμικό της προφίλ.

2025 Mustang Mach E Premium 1 1 2b23f

Στο εσωτερικό, η Mach-E διαθέτει το σύστημα συνδεσιμότητας SYNC 4A, νέο μοχλο-διακόπτη για την επιλογή κίνησης, ενώ τα χειριστήρια υαλοκαθαριστήρων και φλας έχουν ενσωματωθεί στο νέο «Superstalk», δημιουργώντας επιπλέον χώρο αποθήκευσης ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα για μικρά αντικείμενα και smartphone σε όρθια θέση.

Ford Mustang Mach E 02 1bcb7

Οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά όλη την ηλεκτρική γκάμα επιβατικών μοντέλων Ford, όπως:

Puma Gen-E, με μεγάλους χώρους και προηγμένες τεχνολογίες,

Explorer, οικογενειακό SUV με καινοτόμο σχεδίαση,

Capri, σπορ κουπέ,

καθώς και τα επαγγελματικά ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα της Ford Pro:

Ranger PHEV, εξηλεκτρισμένη έκδοση,

E-Transit Van, E-Transit Custom, E-Transit Courier, πλήρως ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα.

2025 Mustang Mach E Premium 2 878a5

Η παρουσία της Ford στην Auto Thessaloniki 2025 δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές αναβαθμίσεις και την πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και plug-in hybrid μοντέλων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση και την καινοτομία στον τομέα της αυτοκίνησης.

