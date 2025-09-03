Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Auto Thessaloniki 2025: Το νέο Geely EX5 στο επίκεντρο

Auto Thessaloniki 2025: Το νέο Geely EX5 στο επίκεντρο
H Geely δίνει το παρών στη ΔΕΘ, τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό της Ελλάδας.

Η Geely είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές και ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογία αυτοματισμού και την έξυπνη συνδεσιμότητα, η Geely έχει εδραιωθεί ως πρωτοπόρος στην καινοτομία και την προσιτή πολυτέλεια, ενώ τα μοντέλα της αναγνωρίζονται για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την κορυφαία τεχνολογία.

Η παρουσία της Geely στη ΔΕΘ και στην Auto Thessaloniki 2025 αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά, φέρνοντας στο κοινό τη φιλοσοφία μιας από τις πιο δυναμικές αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.
Το κοινό θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσει τις καινοτομίες και την τεχνολογία που ενσωματώνει η μάρκα και να γνωρίσει το νέο Geely EX5, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που σηματοδοτεί τη νέα εποχή ηλεκτρικής κινητικότητας στην Ελλάδα, προσφέροντας κορυφαία άνεση, πρακτικότητα και συνδεσιμότητα για κάθε οδηγό. Και όλα αυτά μπορούν να αποκτηθούν με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή από €29.990, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους από το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”.

Το Geely EX5 είναι σχεδιασμένο για την καθημερινή ζωή και ταυτόχρονα προσφέρει μια premium εμπειρία οδήγησης. Το SUV διαθέτει σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό, μεγάλη αυτονομία και γρήγορη φόρτιση, καθιστώντας το ιδανικό για τον σύγχρονο οδηγό που θέλει να συνδυάσει πρακτικότητα και τεχνολογία. Με την κομψή σχεδίασή του, το Geely EX5 ξεχωρίζει στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, προσφέροντας έναν συνδυασμό στιλ και λειτουργικότητας που δύσκολα συναντά κανείς στην ελληνική αγορά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Η Geely Εκτοξεύει 11 Δορυφόρους για την 4η Τροχιακή Ζώνη

Η Geely Εκτοξεύει 11 Δορυφόρους για την 4η Τροχιακή Ζώνη

Auto - Moto
Αποτελέσματα Πωλήσεων Geely Auto για το Ά Εξάμηνο 2025

Αποτελέσματα Πωλήσεων Geely Auto για το Ά Εξάμηνο 2025

Auto - Moto
Η δυναμική πρεμιέρα της Geely στην Ελλάδα με το Geely ΕΧ5

Η δυναμική πρεμιέρα της Geely στην Ελλάδα με το Geely ΕΧ5

Auto - Moto
Πρεμιέρα του Geely EX5 στην Ελλάδα: Το SUV Νέας Γενιάς που Επαναπροσδιορίζει την κατηγορία

Πρεμιέρα του Geely EX5 στην Ελλάδα: Το SUV Νέας Γενιάς που Επαναπροσδιορίζει την κατηγορία

Auto - Moto

NETWORK

Η υγεία παγκοσμίως ως το 2050: Πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

Η υγεία παγκοσμίως ως το 2050: Πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

healthstat.gr
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

ienergeia.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΔΕΘ-Συλλογική διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΔΕΘ-Συλλογική διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης από την ΡΑΑΕΥ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης από την ΡΑΑΕΥ

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

healthstat.gr
Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

healthstat.gr