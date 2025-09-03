Auto Thessaloniki 2025: Το νέο Geely EX5 στο επίκεντρο

H Geely δίνει το παρών στη ΔΕΘ, τον κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό της Ελλάδας.

Η Geely είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές και ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, την τεχνολογία αυτοματισμού και την έξυπνη συνδεσιμότητα, η Geely έχει εδραιωθεί ως πρωτοπόρος στην καινοτομία και την προσιτή πολυτέλεια, ενώ τα μοντέλα της αναγνωρίζονται για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την κορυφαία τεχνολογία.

Η παρουσία της Geely στη ΔΕΘ και στην Auto Thessaloniki 2025 αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά, φέρνοντας στο κοινό τη φιλοσοφία μιας από τις πιο δυναμικές αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.

Το κοινό θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσει τις καινοτομίες και την τεχνολογία που ενσωματώνει η μάρκα και να γνωρίσει το νέο Geely EX5, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που σηματοδοτεί τη νέα εποχή ηλεκτρικής κινητικότητας στην Ελλάδα, προσφέροντας κορυφαία άνεση, πρακτικότητα και συνδεσιμότητα για κάθε οδηγό. Και όλα αυτά μπορούν να αποκτηθούν με το πρωτοποριακό πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή από €29.990, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους από το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”.

Το Geely EX5 είναι σχεδιασμένο για την καθημερινή ζωή και ταυτόχρονα προσφέρει μια premium εμπειρία οδήγησης. Το SUV διαθέτει σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ευρύχωρο και άνετο εσωτερικό, μεγάλη αυτονομία και γρήγορη φόρτιση, καθιστώντας το ιδανικό για τον σύγχρονο οδηγό που θέλει να συνδυάσει πρακτικότητα και τεχνολογία. Με την κομψή σχεδίασή του, το Geely EX5 ξεχωρίζει στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, προσφέροντας έναν συνδυασμό στιλ και λειτουργικότητας που δύσκολα συναντά κανείς στην ελληνική αγορά.