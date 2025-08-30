Games
Μειώθηκαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου

Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Τον Ιούλιο του 2025, από την αρχή του έτους (YTD), οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, οι ταξινομήσεις σε ετήσια βάση για τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 7,4%.

Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία για τον Ιούλιο του 2025 από την αρχή του έτους ανήλθε στο 15,6%, πολύ μακριά από το επίπεδο που χρειάζεται σε αυτό το σημείο της μετάβασης.

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα συνεχίζουν να αυξάνονται, διατηρώντας τη θέση τους ως ο πιο δημοφιλής τύπος ισχύος μεταξύ των αγοραστών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων(ACEA), που εκπροσωπεί τους 16 μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών, βαν και λεωφορείων της Ευρώπης.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Μέχρι τον Ιούλιο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 15,6% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 12,5% τον Ιούλιο του 2024 από την αρχή του έτους.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37,7%, από 47,9% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τους πρώτους επτά μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.011.903 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 15,6% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν αύξηση: η Γερμανία (+38,4%), το Βέλγιο (+17,6%) και η Ολλανδία (+6,5%). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη Γαλλία, η οποία σημείωσε μείωση 4,3%, παρά το θετικό κέρδος 14,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2025.

Τα στοιχεία του Ιουλίου 2025 για την τρέχουσα χρήση έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 2.255.080 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+30,5%), Ισπανία (+30,2%), Γερμανία (+10,7%) και Ιταλία (+9,4%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων plug-in την ίδια περίοδο έφτασαν τις 561.190 μονάδες. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+94,5%) και η Γερμανία (+59,2%), αλλά και η Ιταλία (+60,3%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 8,6% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 6,9%.

Η ετήσια διακύμανση τον Ιούλιο του 2025 έδειξε αύξηση 39,1% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 14,3% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα επαναφόρτισης κατέγραψαν τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα συνεχούς ισχυρής ανάπτυξης με αύξηση 56,9%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 20,1%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 33,6%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-25,9%), την Ιταλία (-17,8%) και την Ισπανία (-12,6%).

Με 1.834.375 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τη βενζίνη μειώθηκε στο 28,3% από 35,1%. Ομοίως, η αγορά ντίζελ αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 26,4%, με αποτέλεσμα το μερίδιο να διαμορφωθεί σε 9,5% για τον Ιούλιο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Ιουλίου 2025 έδειξε μείωση 12% για τη βενζίνη και 15,2% για το ντίζελ.

