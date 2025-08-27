Αυτές είναι οι προσφορές της KGM

Προωθητική ενέργεια για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας της.

Μπορεί το καλοκαίρι να μας αποχαιρετά σιγά σιγά, ωστόσο, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου χρειάζεται ενέσεις από τις ίδιες τις εισαγωγικές εταιρίες προκειμένου να αναθερμανθεί.

Λίγο πριν τις επίσημες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που ίσως αφορούν και τον κλάδο του αυτοκινήτου, οι εταιρίες κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, προκειμένου οι υποψήφιοι πελάτες να έρθουν στις εκθέσεις των αντιπροσώπων τους.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η νεοφερμένη KGM, η εταιρεία με 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων και έδρα της την Νότιο Κορέα, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, προχώρησε άμεσα σε μια προωθητική ενέργεια για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας της.

Συγκεκριμένα λοιπόν, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι εξής προσφορές:

- Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ

- Tivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ

- Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ

- Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ

- Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ

- Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)

Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pickup της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ:

- Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ

- Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM, όπως επίσης και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers.