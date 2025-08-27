Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Αυτές είναι οι προσφορές της KGM

Αυτές είναι οι προσφορές της KGM
Προωθητική ενέργεια για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας της.

Μπορεί το καλοκαίρι να μας αποχαιρετά σιγά σιγά, ωστόσο, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου χρειάζεται ενέσεις από τις ίδιες τις εισαγωγικές εταιρίες προκειμένου να αναθερμανθεί.

Λίγο πριν τις επίσημες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που ίσως αφορούν και τον κλάδο του αυτοκινήτου, οι εταιρίες κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, προκειμένου οι υποψήφιοι πελάτες να έρθουν στις εκθέσεις των αντιπροσώπων τους.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η νεοφερμένη KGM, η εταιρεία με 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων και έδρα της την Νότιο Κορέα, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, προχώρησε άμεσα σε μια προωθητική ενέργεια για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας της.

Συγκεκριμένα λοιπόν, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι εξής προσφορές:

- Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ
- Tivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ
- Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ
- Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ
- Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ
- Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)

Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pickup της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ:
- Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ
- Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM, όπως επίσης και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νευροεπιστήμονας: Η πρωινή ρουτίνα των 20 λεπτών που θα βελτιώσει σημαντικά την υγεία σας

Νευροεπιστήμονας: Η πρωινή ρουτίνα των 20 λεπτών που θα βελτιώσει σημαντικά την υγεία σας

Ποιος σωματότυπος συνδέεται με ταχύτερη γήρανση

Ποιος σωματότυπος συνδέεται με ταχύτερη γήρανση

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Οικονομία
Απλουστεύεται η διαδικασία εισαγωγής αυτοκινήτων - Τι αλλάζει για εμπόρους και ιδιώτες

Απλουστεύεται η διαδικασία εισαγωγής αυτοκινήτων - Τι αλλάζει για εμπόρους και ιδιώτες

Auto - Moto
Πάτρα: Κάηκαν 550 αυτοκίνητα της ΑΑΔΕ

Πάτρα: Κάηκαν 550 αυτοκίνητα της ΑΑΔΕ

Ελλάδα
Χανιά: Καραμπόλα τριών ΙΧ με δύο τραυματίες (εικόνες)

Χανιά: Καραμπόλα τριών ΙΧ με δύο τραυματίες (εικόνες)

Ελλάδα

NETWORK

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

healthstat.gr
Νευροεπιστήμονας: Η πρωινή ρουτίνα των 20 λεπτών που θα βελτιώσει σημαντικά την υγεία σας

Νευροεπιστήμονας: Η πρωινή ρουτίνα των 20 λεπτών που θα βελτιώσει σημαντικά την υγεία σας

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Ποιος σωματότυπος συνδέεται με ταχύτερη γήρανση

Ποιος σωματότυπος συνδέεται με ταχύτερη γήρανση

healthstat.gr
Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr