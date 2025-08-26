Η CUPRA παρουσιάζει το Tindaya: Το νέο μοντέλο με έμπνευση το ηφαίστειο της Φουερτεβεντούρα

Το CUPRA Tindaya αποτελεί την καλύτερη συμβίωση ανθρώπου και μηχανής, όπου οδηγική εμπειρία και συναισθήματα αγγίζουν τον μέγιστο βαθμό.

Η CUPRA συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα της με νέα, καινοτόμα μοντέλα, αποκαλύπτοντας το όνομα της τελευταίας της δημιουργίας: Tindaya. Το αυτοκίνητο που θα παρουσιαστεί επίσημα στο Μόναχο, στο πλαίσιο της Έκθεσης IAA Mobility 2025, έρχεται να εκφράσει τη φιλοσοφία της μάρκας, συνδυάζοντας τον σπορ χαρακτήρα με τη δυναμική σχεδίαση και την προηγμένη τεχνολογία.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στον Ανοιχτό Χώρο (Open Space) της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Παρουσίαση του νέου Showcar CUPRA Tindaya, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση στη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας.

Το όνομα Tindaya αντλείται από το ομώνυμο ηφαιστειακό βουνό στο νησί Φουερτεβεντούρα των Καναρίων Νήσων, ένα τοπόσημο που θεωρείται ιερό και συνδέεται με μύθους και παραδόσεις. Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία, καθώς η CUPRA συνεχίζει να εμπνέεται από τόπους με ιδιαίτερο χαρακτήρα, συμβολίζοντας δύναμη, προσωπικότητα και αυθεντικότητα.

Με την CUPRA Tindaya, η μάρκα φιλοδοξεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό στην οδήγηση – μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του συνηθισμένου. Με την εσωτερική και εξωτερική του σχεδίαση, το CUPRA Tindaya Showcar εκφράζει μια ριζοσπαστική ιδέα: «Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA».