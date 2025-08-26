Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Η CUPRA παρουσιάζει το Tindaya: Το νέο μοντέλο με έμπνευση το ηφαίστειο της Φουερτεβεντούρα

Η CUPRA παρουσιάζει το Tindaya: Το νέο μοντέλο με έμπνευση το ηφαίστειο της Φουερτεβεντούρα
Το CUPRA Tindaya αποτελεί την καλύτερη συμβίωση ανθρώπου και μηχανής, όπου οδηγική εμπειρία και συναισθήματα αγγίζουν τον μέγιστο βαθμό.

Η CUPRA συνεχίζει να εμπλουτίζει τη γκάμα της με νέα, καινοτόμα μοντέλα, αποκαλύπτοντας το όνομα της τελευταίας της δημιουργίας: Tindaya. Το αυτοκίνητο που θα παρουσιαστεί επίσημα στο Μόναχο, στο πλαίσιο της Έκθεσης IAA Mobility 2025, έρχεται να εκφράσει τη φιλοσοφία της μάρκας, συνδυάζοντας τον σπορ χαρακτήρα με τη δυναμική σχεδίαση και την προηγμένη τεχνολογία.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στον Ανοιχτό Χώρο (Open Space) της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Παρουσίαση του νέου Showcar CUPRA Tindaya, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση στη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας.

Το όνομα Tindaya αντλείται από το ομώνυμο ηφαιστειακό βουνό στο νησί Φουερτεβεντούρα των Καναρίων Νήσων, ένα τοπόσημο που θεωρείται ιερό και συνδέεται με μύθους και παραδόσεις. Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία, καθώς η CUPRA συνεχίζει να εμπνέεται από τόπους με ιδιαίτερο χαρακτήρα, συμβολίζοντας δύναμη, προσωπικότητα και αυθεντικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Cupra αναβάλει το λανσάρισμά της στις ΗΠΑ για μετά το 2030

Η Cupra αναβάλει το λανσάρισμά της στις ΗΠΑ για μετά το 2030

Auto - Moto
H CUPRA άνοιξε το πρώτο City Garage της στο Μάντσεστερ

H CUPRA άνοιξε το πρώτο City Garage της στο Μάντσεστερ

Auto - Moto

Με την CUPRA Tindaya, η μάρκα φιλοδοξεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό στην οδήγηση – μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του συνηθισμένου. Με την εσωτερική και εξωτερική του σχεδίαση, το CUPRA Tindaya Showcar εκφράζει μια ριζοσπαστική ιδέα: «Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Η Cupra αναβάλει το λανσάρισμά της στις ΗΠΑ για μετά το 2030

Η Cupra αναβάλει το λανσάρισμά της στις ΗΠΑ για μετά το 2030

Auto - Moto
H CUPRA άνοιξε το πρώτο City Garage της στο Μάντσεστερ

H CUPRA άνοιξε το πρώτο City Garage της στο Μάντσεστερ

Auto - Moto
Του Hyundai INSTER το ανάγνωσμα...

Του Hyundai INSTER το ανάγνωσμα...

Auto - Moto
Η CUPRA στηρίζει την επόμενη γενιά Gamechangers με έναν διεθνή διαγωνισμό padel για ανερχόμενα ταλέντα

Η CUPRA στηρίζει την επόμενη γενιά Gamechangers με έναν διεθνή διαγωνισμό padel για ανερχόμενα ταλέντα

Auto - Moto

NETWORK

Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

ienergeia.gr
Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

ienergeia.gr
Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

healthstat.gr
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

healthstat.gr
«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

ienergeia.gr
Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

ienergeia.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr
Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

healthstat.gr