Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Η CUPRA παρουσιάζει τις Tribe Εκδόσεις: ο επαναστατικός χαρακτήρας συναντά τη βιώσιμη κινητικότητα

Η CUPRA παρουσιάζει τις Tribe Εκδόσεις: ο επαναστατικός χαρακτήρας συναντά τη βιώσιμη κινητικότητα
Νέα σχεδίαση εσωτερικού που περιλαμβάνει την τρισδιάστατη τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων για την ελαχιστοποίηση αποβλήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας.

Η CUPRA παρουσιάζει τις «Tribe Εκδόσεις» των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar που συνδυάζουν επαναστατικό χαρακτήρα με βιώσιμη καινοτομία. Οι αποκλειστικές εκδόσεις διαθέτουν μία νέα φιλοσοφία εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή οπτική, που εκτιμούν την εντυπωσιακή σχεδίαση και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με μια πινελιά.

Οι εκδόσεις Tribe διαθέτουν ένα νέο χρώμα εξωτερικού -Manganese Matt- καθώς επίσης και μοναδικές ιδέες εσωτερικού όπως τρισδιάστατη τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων για τα bucket καθίσματα, βιολογική βαφή για συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι οι αεραγωγοί και το ταμπλό και νέες ζάντες αλουμινίου με 20% ανακυκλωμένο υλικό.

«H CUPRA προσπαθεί συνεχώς να προσφέρει οχήματα που αγγίζουν την ψυχή του κοινού της, συνδυάζοντας την επιθυμία τους για μοναδικότητα μαζί με μια αυξανόμενη προθυμία για βιώσιμες λύσεις,» δήλωσε ο Ignasi Prieto, Chief Brand Officer CUPRA. «Oι αποκλειστικές CUPRA Tribe Εκδόσεις φέρνουν περιβαλλοντική ισορροπία τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό σε πολλά από τα οχήματα της μάρκας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες που εμπνέουν έναν φρέσκο τρόπο σκέψης».

Η εξωτερική σχεδίαση των νέων CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar των Tribe εκδόσεων αναβαθμίζεται με μία εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων: Century Bronze Matt (αποκλειστικά στο Terramar), Magnetic Tech Matt (αποκλειστικά στα Leon & Formentor), Midnight Black και το νέο Manganese Matt (για όλες τις εκδόσεις Tribe όλων των μοντέλων).

Τα σκούρα χρωμιωμένα λογότυπα της CUPRA μπροστά και πίσω, μαζί με τα γράμματα στο πίσω μέρος, εμπλουτίζουν την εμφάνιση και προσθέτουν βάθος στο χαρακτήρα των μοντέλων.

Νέες ζάντες αλουμινίου με νέο χρώμα Sulphur Green, κάνουν ξεχωριστές τις εκδόσεις Tribe: μια μοναδική σχεδίαση ζαντών 19’’ για το Leon και για το Formentor καθώς και μια ξεχωριστή επιλογή 20’’ για το Terramar. Κάθε ζάντα αλουμινίου ενσωματώνει 20% ανακυκλωμένο υλικό, συνδυάζοντας το στυλ με τη στρατηγική κυκλικών υλικών της εταιρείας.

Η CUPRA ανέκαθεν επεδίωκε την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στα οχήματά της και οι εκδόσεις Tribe έρχονται να επεκτείνουν αυτή τη φιλοσοφία σε μια νέα εποχή. Σε συνδυασμό με τα ανακυκλωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στους προφυλακτήρες των οχημάτων - η μπροστινή αεροτομή περιέχει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό- αντιπροσωπεύει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην κινητικότητα.

Τα ανακυκλωμένα υλικά καθώς και οι καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής είναι σημαντικά στοιχεία για τον εσωτερικό σχεδιασμό. Οι εκδόσεις Tribe ενσωματώνουν 30% ανακυκλωμένα υλικά στα πλαστικά των εσωτερικών επενδύσεων, προωθώντας τη βιώσιμη προσέγγισή της μάρκας.

Οι εκδόσεις Tribe προχωρούν ένα βήμα παραπέρα με την εισαγωγή της προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing), και τη χρήση της τρισδιάστατης τεχνολογίας παραγωγής υφασμάτων στον σχεδιασμό των bucket καθισμάτων. Τα υφάσματα στην κεντρική περιοχή των μπροστινών και πίσω καθισμάτων κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένο υλικό και με μια τεχνική που χρησιμοποιεί μια μηχανή πλεξίματος ελεγχόμενη από υπολογιστή για τη δημιουργία υλικού στην τρισδιάστατη μορφή του, εξαλείφοντας την ανάγκη κοπής και ραψίματος, με αποτέλεσμα μηδενικά απορρίμματα υλικών.

Οι νέες Tribe Editions για τα CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar θα ξεκινήσουν την παραγωγή τους το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Η CUPRA παρουσιάζει το Tindaya: Το νέο μοντέλο με έμπνευση το ηφαίστειο της Φουερτεβεντούρα

Η CUPRA παρουσιάζει το Tindaya: Το νέο μοντέλο με έμπνευση το ηφαίστειο της Φουερτεβεντούρα

Auto - Moto
Η Cupra αναβάλει το λανσάρισμά της στις ΗΠΑ για μετά το 2030

Η Cupra αναβάλει το λανσάρισμά της στις ΗΠΑ για μετά το 2030

Auto - Moto
H CUPRA άνοιξε το πρώτο City Garage της στο Μάντσεστερ

H CUPRA άνοιξε το πρώτο City Garage της στο Μάντσεστερ

Auto - Moto
Η CUPRA στηρίζει την επόμενη γενιά Gamechangers με έναν διεθνή διαγωνισμό padel για ανερχόμενα ταλέντα

Η CUPRA στηρίζει την επόμενη γενιά Gamechangers με έναν διεθνή διαγωνισμό padel για ανερχόμενα ταλέντα

Auto - Moto

NETWORK

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

healthstat.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr
Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

healthstat.gr
Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

healthstat.gr
METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

healthstat.gr