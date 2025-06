Η General Tire επεκτείνει τις διαστάσεις του Grabber AT3 για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Με την εισαγωγή των νέων διαστάσεων του Grabber AT3, η General Tire προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα φίλων των RVs, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

Για όσους επιλέγουν τις off road εξορμήσεις με αυτοκινούμενο όχημα, η General Tire παρουσιάζει 4 νέες διαστάσεις του Grabber AT3 για οχήματα αναψυχής (RVs), εμπλουτίζοντας έτσι τη γκάμα των προϊόντων της με ελαστικά τύπου C και CP για παντός εδάφους χρήση. Έτσι, το 2021, η General Tire έγινε η πρώτη μάρκα στον κόσμο που παρουσίασε ένα off road τύπου C ελαστικό, για επαγγελματική χρήση.

Η σήμανση C (commercial - επαγγελματικά) και CP (campers - αυτοκινούμενα) στα ελαστικά δηλώνει ενισχυμένο σκελετό, καθιστώντας τα ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση σε φορτηγά, vans, αυτοκινούμενα και campers. Αυτά τα εξειδικευμένα ελαστικά είναι γνωστά για τη βελτιωμένη ικανότητα φόρτωσή τους (αντοχή σε πιο μεγάλα βάρη). Για παράδειγμα, ένα Grabber AT3 τύπου C της General Tire μπορεί να αντέξει φορτία από 975 κιλά (δείκτης φορτίου 107) έως 1.450 κιλά (δείκτης φορτίου 121), ανάλογα με τη διάστασή του. Τα ελαστικά αυτά είναι σχεδιασμένα για εξαιρετική αντοχή - χαρακτηριστικό απαραίτητο στα βαριά οχήματα.

Το Grabber AT3 είναι ένα βραβευμένο all season ελαστικό, σχεδιασμένο για SUVs, ελαφρά επαγγελματικά και οχήματα εκτός δρόμου. Προσφέρει ιδανικό συνδυασμό εκτός δρόμου απόδοσης και ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με στιβαρή κατασκευή και «επιθετικό» look. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Grabber AT3 αναδείχθηκε ως το καλύτερο all-season ελαστικό για το 2024, από το έγκυρο γερμανικό περιοδικό promobil (τεύχος 11/24).

Με την εισαγωγή των νέων διαστάσεων του Grabber AT3, η General Tire προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα φίλων των RVs, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Οι νέες διαστάσεις είναι κατάλληλες για δημοφιλή αυτοκινούμενα όπως τα Volkswagen T6, Renault Master και Fiat Ducato, καθώς και για κλασικά μοντέλα όπως το Hymer B-Class.

Διαθέσιμες διαστάσεις Grabber AT3 τύπου C/CP:

205/65 R16C 107/105T (Νέα)

205/75 R16C 110/108R (Νέα)

215/65 R16C 109/107T (Νέα)

255/55 R18CP 120/118R (Νέα)

235/65 R16C 121/119R

Δείτε τις σειρές ελαστικών GENERAL TIRE εδώ.

Τα ελαστικά General Tire είναι διαθέσιμα πανελλαδικά, σε πληθώρα διαστάσεων, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental.

General Tire

Από την ίδρυσή της στο Fort Mill (Νότια Καρολίνα) το 1915, η General Tire διαθέτει ιστορία άνω των 100 ετών. Το 1987, η εταιρεία εξαγοράστηκε από την Continental. Σήμερα, η General Tire πωλεί ελαστικά για αυτοκίνητα, φορτηγά και βιομηχανικά οχήματα παγκοσμίως, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά για οχήματα 4x4.

Η Continental αναπτύσσει πρωτοποριακές τεχνολογίες και υπηρεσίες για βιώσιμη και συνδεδεμένη κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών. Ιδρύθηκε το 1871 και η εταιρεία τεχνολογίας προσφέρει ασφαλείς, αποδοτικές, έξυπνες και προσιτές λύσεις για οχήματα, μηχανήματα, κυκλοφορία και μεταφορές. Το 2023, η Continental σημείωσε πωλήσεις ύψους 41,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και απασχολεί περίπου 200.000 εργαζομένους σε 56 χώρες και αγορές.Οι λύσεις ελαστικών από τον τομέα Tires καθιστούν την κινητικότητα ασφαλέστερη, εξυπνότερη και πιο βιώσιμη. Το premium χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει ελαστικά για αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, δίτροχα και ειδικά οχήματα, καθώς και έξυπνες λύσεις και υπηρεσίες για στόλους και εμπόρους ελαστικών. Η Continental προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για περισσότερα από 150 χρόνια και είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ελαστικών στον κόσμο. Το 2023, ο τομέας Tires σημείωσε πωλήσεις 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Continental απασχολεί περισσότερους από 56.000 εργαζομένους παγκοσμίως και διαθέτει 20 παραγωγικές και 16 αναπτυξιακές μονάδες.