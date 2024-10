Τα ηλεκτρικά ποδήλατα της YAMAHA διαθέσιμα στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα της Yamaha είναι τώρα διαθέσιμα και στην ελληνική αγορά, μέσω επιλεγμένων σημείων πώλησης του Δικτύου Επισήμων Συνεργατών Yamaha και ενός αποκλειστικού e-shop.

Είναι γεγονός ότι η εναλλακτική μετακίνηση έχει πλέον εδραιωθεί στις μεγάλες πόλεις – και όχι μόνο. Η Yamaha, πρωτοπόρος τόσο στην ηλεκτροκίνηση όσο και στην φιλοσοφία της ελευθερίας, της ευελιξίας, των μηδενικών ρύπων και της καινοτομίας, παρουσιάζει τα νέα ηλεκτρικά της ποδήλατα: CrossCore RC, Wabash RT, Moro 07, BOOSTER & BOOSTER Easy.

CrossCore RC

Το CrossCore RC είναι ένα ευέλικτο, ευπροσάρμοστο και προσιτό eBike, το οποίο είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε ότι βρεθεί στο δρόμο σας. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντιμετωπίζει τα πάντα, από την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη μέχρι τη χαλαρή αναψυχή και την προσωπική εκγύμναση. Με μηδενική εκπομπή ρύπων και χαμηλό κόστος λειτουργίας, είναι η σωστή επιλογή για πάρα πολλούς λόγους.

Στην καρδιά αυτού του υπέροχου eBike βρίσκεται ο κορυφαίος σε πωλήσεις ηλεκτροκινητήρας PW-ST της Yamaha, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αθόρυβους και αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες που υπάρχουν στην κατηγορία του ποδηλάτου.

Αυτός ο έξυπνος ηλεκτροκινητήρας παρέχει ομαλή και αθόρυβη απόδοση. Χρησιμοποιεί αισθητήρες που παρακολουθούν τον τρόπο που οδηγείτε και προσαρμόζουν τη υποβοήθηση ισχύος, ώστε να μετακινείστε με τον πλέον φυσικό και απολαυστικό τρόπο.

Για μια ξεκούραστη, όρθια θέση οδήγησης, το ανθεκτικό και ελαφρύ πλαίσιο συνδυάζεται με επίπεδο τιμόνι. Με 63 χιλ. διαδρομής, το πιρούνι εξασφαλίζει μέγιστη απορρόφηση κραδασμών. Η απλή οθόνη A διευκολύνει την αλλαγή της λειτουργίας οδήγησης και τον έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας. Και αν θέλετε να εξατομικεύσετε το CrossCore RC σας, υπάρχει μια μεγάλη σειρά από αξεσουάρ για trekking.

Λιανική Τιμή: 2.600€ (Τιμή με επιδότηση*: 1.800€)



Wabash RT

Το Wabash RT είναι ένα νέου τύπου eBike που σας προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις στην άσφαλτο, αλλά και τη δυνατότητα να αποδράσετε από την πόλη και να εξερευνήσετε νέα μονοπάτια στην εξοχή. Με εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του αναβάτη, εξαιρετική εμφάνιση και την προηγμένη τεχνολογία Yamaha, αυτό το νέο εκτός δρόμου ποδήλατο προσφέρει ένα από τα καλύτερα πακέτα όστους/απόδοσης στην κατηγορία του.

Τα πάντα σε αυτό το ποιοτικό eBike έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν ότι θα απολαμβάνετε περισσότερα σε κάθε σας διαδρομή. Το όμορφα σχεδιασμένο πλαίσιο διαθέτει νέα γεωμετρία, η οποία προσφέρει σιγουριά και άνεση κατά την οδήγηση, με ελαφριά αίσθηση στην άσφαλτο και τον χωματόδρομο. Επιπλέον, η ντίζα της σέλας παρέχει ανάρτηση μεταξύ 40 - 60 χιλ., για ακόμη μεγαλύτερη άνεση στο χώμα.

*Μικρό πλαίσιο 40 χιλ., μεσαία και μεγάλα πλαίσια 60 χιλ.

Ο εξαιρετικά αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας PW-ST παράγει ροπή 70Nm και είναι εφοδιασμένος με προηγμένη τεχνολογία που προσφέρει το κατάλληλο επίπεδο υποβοήθησης και εξασφαλίζει απόλυτα φυσική οδήγηση. Η τεχνολογία Zero Cadence παρέχει άμεση ισχύ μόλις ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα πεντάλ, ενώ η οθόνη A επιτρέπει εύκολη κατανόηση των πληροφοριών.

Λιανική Τιμή: 3.550€ (Τιμή με επιδότηση*: 2.750€)

MORO 07

Το νέο MORO 07 είναι ένα διαφορετικού τύπου eMTB, το οποίο είναι έτοιμο να σας προσφέρει μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία όπου κι αν το οδηγήσετε. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι ο τρόπος που έχουν σχεδιαστεί το πλαίσιο και ο ηλεκτροκινητήρας από κοινού, ώστε να δημιουργηθεί ένα ποδήλατο με όλα του τα εξαρτήματα, να συνεργάζονται αρμονικά για να προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία οδήγησης.

Διαθέτοντας την κορυφαία αγωνιστική τεχνολογία της Yamaha, το αποκλειστικό πλαίσιο δύο δοκών περιλαμβάνει διπλούς σωλήνες επάνω και κάτω, οι οποίοι συμβάλλουν στην τέλεια ισορροπημένη ακαμψία και προσφέρουν χειρισμό ακριβείας και άμεση ανατροφοδότηση από το έδαφος. Επίσης, με κορυφαία εξαρτήματα, όπως είναι η ολοκληρωμένη ανάρτηση RockShox, τα φρένα Magura MT5 και τα ελαστικά Maxxis, το MORO 07 έχει σχεδιαστεί για διασκέδαση χωρίς όρια.

Με την καλύτερη αναλογία ροπής/βάρους στην κατηγορία του, ο νεότερος ηλεκτροκινητήρας PW-X3 της Yamaha παρέχει άμεση υποβοήθηση με την έναρξη της οδήγησης, χάρη

στην τεχνολογία Zero Cadence. Παράλληλα, η χρήση των πεντάλ με περισσότερα από 25 χλμ./ώρα, γίνεται ευκολότερη με το ειδικό σύστημα freewheel.

Επιπλέον, το interface X, που έχει προσαρμοστεί στη βάση του τιμονιού, επιτρέπει τη σύνδεση με smartphone για εύκολη επικοινωνία, πλοήγηση και πολλά άλλα.

Λιανική Τιμή: 4.800€ (Τιμή με επιδότηση*: 4.000€)

BOOSTER Easy

Με τον εξαιρετικά ομαλό ηλεκτροκινητήρα της Yamaha, στιβαρό πλαίσιο αλουμινίου και φαρδιά ελαστικά, το νέο eBike BOOSTER Easy προσφέρει την απόλυτη ελευθερία στην καθημερινή οδήγηση στην πόλη. Αυτό το διασκεδαστικό και μοδάτο eBike έχει σχεδιαστεί για να ανταπεξέρχεται εύκολα σε κακοτράχαλα εδάφη και είναι μια από τις πιο έξυπνες και πιο αποδοτικές λύσεις για προσωπική μετακίνηση.

Το BOOSTER Easy είναι πλήρως εξοπλισμένο και διαθέτει υψηλές προδιαγραφές, στις οποίες περιλαμβάνονται σύγχρονο στυλ, ελαφριά όργανα και μικρά φώτα LED για καθημερινή χρήση, την ημέρα και τη νύχτα. Το χαμηλό κέντρο βάρους επιτρέπει εύκολο χειρισμό, ευελιξία, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. Με την πίσω σχάρα και την επιλογή τοποθέτησης καλαθιών και εσωτερικών τσαντών, η διασκέδαση συνδυάζεται με πρακτικότητα.

Η άμεση υποβοήθηση στα πεντάλ παρέχεται από έναν premium ηλεκτροκινητήρα Yamaha PWseries-S2, ο οποίος προσφέρει μια εντελώς φυσική αίσθηση στην οδήγηση. Η μπαταρία 630Wh 36 volt της Yamaha παρέχει μέγιστη υποβοηθούμενη ταχύτητα 25 χλμ./ώρα και αυτονομία που αγγίζει τα 120 χλμ.* Και με την εύκολη ηλεκτρονική παραγγελία μέσω του Yamaha e-shop, το νέο σας eBike BOOSTER Easy βρίσκεται μόλις ένα κλικ μακριά σας!

* Πλήρως φορτισμένη μπαταρία, ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας.

Λιανική Τιμή: 3.350€ (Τιμή με επιδότηση*: 2.550€)



BOOSTER

Το BOOSTER είναι το νέο ηλεκτρικό άδειας AM μοτοποδήλατο της Yamaha. Διαθέτει το σύγχρονο στυλ, την ισχυρή απόδοση και την κορυφαία τεχνολογία που χρειάζεστε, για να απολαμβάνετε την οδήγηση στην πόλη. Διαθέτοντας μινιμαλιστικό πλαίσιο αλουμινίου και ελαφρύ ηλεκτροκινητήρα υψηλής ροπής, αυτό το μηδενικών ρύπων όχημα με φαρδιά ελαστικά, προσφέρει την ισχύ και την αυτονομία που χρειάζεστε για να φτάσετε γρήγορα στον προορισμό σας!

Ο αθόρυβος κινητήρας παρέχει άμεση υποβοήθηση από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα ασκήσετε πίεση στα πεντάλ. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε διαφορετικών τρόπων λειτουργίας, ανάλογα με το αν προτιμάτε μέγιστη ισχύ ή βέλτιστη αυτονομία.

Μέσω της έγχρωμης οθόνης TFT, μπορείτε να παρακολουθείτε την ταχύτητα, την αυτονομία και τη φόρτιση της μπαταρίας, καθώς και να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές πλοήγησης και fitness μόλις συνδέσετε το smartphone σας.

Εξοπλισμένο με φώτα LED, πιρούνι διαδρομής 80 χιλ. και ελαστικά υψηλής πρόσφυσης 20 x 4 ιντσών, το BOOSTER είναι έτοιμο να σας μεταφέρει στον προορισμό σας, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Στα αποκλειστικά χαρακτηριστικά Yamaha περιλαμβάνονται κομψά καλύμματα πιρουνιού, κρυφά καλώδια ελέγχου και μια οπίσθια σχάρα. Με τη μεγάλη γκάμα Γνήσιων Αξεσουάρ, όπως είναι τα κομψά συστήματα μεταφοράς αποσκευών και τα διαφόρων χρωμάτων πάνελ που προσαρμόζονται στο πλαίσιο αλουμινίου, είναι εύκολο να δημιουργήσετε το δικό σας, μοναδικό BOOSTER!

Λιανική Τιμή: 3.800€ (Τιμή με επιδότηση*: 2.881€)





Μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας ηλεκτρικό ποδήλατο Yamaha είτε μέσω του εξειδικευμένου και επιλεγμένου Δικτύου Επισήμων Συνεργατών Yamaha είτε -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- μέσω του νέου αποκλειστικού e-shop για eBikes της Yamaha, με παράδοση στον χώρο σας ή από τον Επίσημο Συνεργάτη της επιλογής σας.

Μάθετε περισσότερα: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/ebike/

Αποκτήστε τώρα το δικό σας Yamaha eBike ηλεκτονικά μέσω του Yamaha e-shop:

www.yamaha-eshop.gr

*Κινούμαι Ηλεκτρικά 3: Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€. Επιδότηση 30% της τιμής προ ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιδότησης 1.300€ για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e.

#GetYourYamahaNow

SWITCH ON YOUR ZERO MODE!