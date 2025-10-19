Η διοργάνωση προσκάλεσε τους λάτρεις του ποδηλάτου- τολμηρούς και μη- να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο, ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, επέστρεψε σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Συντάγματος.

Η διοργάνωση, που υλοποιείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προσκάλεσε τους λάτρεις του ποδηλάτου- τολμηρούς και μη- να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, επιλέγοντας είτε την κλασική διαδρομή των 7 χλμ., είτε να δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη διαδρομή των 16 χλμ.

Και εκείνοι την αποδέχθηκαν παρά τη βροχή και τις καιρικές συνθήκες, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν τα αδιάβροχά τους και συμμετέχουν.

Στη μεγάλη διαδρομή των 16 χλμ. συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στη μικρή διαδρομή των 7 χλμ. όσοι έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 16 ΧΛΜ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: πλ. Συντάγματος ( κάτω πλευρά)ύψος Ερμού – Φιλελλήνων – Λ. Αμαλίας ( δεξιά) – Χατζηχρήστου (δεξιά) 1ο χλμ – Βεϊκου ( αριστερά) - Γενναίου Κολοκοτρώνη ( δεξιά.) 2.2 χλμ – Ρούμελης ( δεξιά.) – Βουτιέ ( δεξιά.) 3ο χλμ – Περιφερειακός Φιλοπάππου ( αριστερά) – Ακάμαντος 4ο χλμ – Αποστόλου Παύλου (αριστερά) – Ερμού (δεξιά) – Αθηνάς (αριστερά.) 5ο χλμ – Δημαρχειακό Μέγαρο 5.5 χλμ – Σταδίου ( δεξιά) – Αρσάκη (αριστερά) 6ο χλμ – Πανεπιστημίου (αριστερά) – 28ης Οκτωβρίου (δεξιά) – Βερανζέρου (αριστερά) – 3ης Σεπτεμβρίου (δεξιά) 7ο χλμ – Δεριγνύ(δεξιά) – Πατησίων (δεξιά) 8ο χλμ – Ακαδημίας (αριστερά) 9ο χλμ – Β. Σοφίας (αριστερά) 10.2 χλμ - Β. Σοφίας ( πίσω από τον δρομέα) 11ο χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα καθόδου) – Κερασούντος (αναστροφή) 12ο χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα ανόδου) – κόμβος Hilton (δεξιά) 13ο χλμ – Β.Σοφίας – Πανεπιστημίου (δεξιά) 14.3 χλμ – Πεσμαζόγλου (αριστερά) 15ο χλμ – Σταδίου (αριστερά) – πλ. Συντάγματος ( Τερματισμός) 16ο χλμ.

ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7 ΧΛΜ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Αγν. Στρατιώτης – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου ( δεξιά) – Ακαδημίας ( δεξιά) 1ο χλμ - Β. Σοφίας (αριστερά) 1.5 χλμ - Β. Σοφίας ( πίσω από τον δρομέα) 2.5 χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα καθόδου) – Κερασούντος (αναστροφή) 3.5 χλμ - Β. Σοφίας ( αντίθετο ρεύμα κίνησης – ρεύμα ανόδου) – κόμβος Hilton (δεξιά) 4.4 χλμ – Β.Σοφίας – Πανεπιστημίου (δεξιά) 5.5 χλμ – Πεσμαζόγλου (αριστερά) 6ο χλμ – Σταδίου (αριστερά) – πλ. Συντάγματος ( Τερματισμός) 7ο χλμ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Με κάθε πεταλιά, δείχνουμε ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει ρυθμό. Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας ξεκινάει από το Σύνταγμα, μια συναρπαστική διαδρομή στο κέντρο της πόλης, όπου τα αυτοκίνητα μένουν στην άκρη και δίνουν χώρο στα ποδήλατα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε όλο και πιο συχνά, μια πόλη που κινείται με σεβασμό και ασφάλεια. Η ποδηλατική συνείδηση δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συνέπεια και συμμετοχή από όλους μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βήμα προς βήμα, μία Αθήνα πιο φιλική προς τον πεζό και τον ποδηλάτη».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας είναι μια μεγάλη γιορτή που ενώνει αθλητισμό, ψυχαγωγία και βιώσιμη κινητικότητα. Πέρυσι χιλιάδες ποδηλάτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, συμμετείχαν στη μεγάλη διοργάνωση. Φέτος, θέλουμε ακόμη περισσότερους να ζήσουν την εμπειρία, είτε εξερευνώντας την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, είτε απλώς συμμετέχοντας στις δράσεις στην πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους στη γιορτή της πόλης μας».