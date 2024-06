Formula 1: Το 11o Grand Prix στην Αυστρία αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+

Οι λάτρεις της Formula 1, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, την Παρασκευή 28 Ιουνίου και το Σάββατο 29 Ιουνίου, ενώ το Σάββατο στις 13:00, θα μεταδοθεί και το 3o Sprint της φετινής σεζόν ζωντανά, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Την προηγούμενη Κυριακή, 23 Ιουνίου, είχαμε μια συναρπαστική μάχη στο ισπανικό Grand Prix. Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά, την κυριαρχία του, στον 10 ο γύρο του πρωταθλήματος. Ο οδηγός της Red Bull, πέτυχε μια σημαντική νίκη μετά από φοβερές μονομαχίες, με τον Τζορτζ Ράσελ και τον Λάντο Νόρις. Ο πρωταθλητής έκανε εξαιρετική διαχείριση των ελαστικών, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο βάθρο βρέθηκαν οι τρεις πρώτοι στην εκκίνηση. Ο Νόρις δοκίμασε μια διαφορετική στρατηγική από τον Φερστάπεν, καθώς ο Ολλανδός τον προσπέρασε στην εκκίνηση. Επιμήκυνε, τα δύο πρώτα μέρη αγώνα (μπήκε για αλλαγή ελαστικών οκτώ γύρους αργότερα, με τη μαλακή γόμα και τέσσερις γύρους αργότερα, με τη μέση γόμα) για να προσπαθήσει να πιάσει τον πρωτοπόρο στο τέλος, έχοντας πιο φρέσκα μαλακά ελαστικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Φερστάπεν είχε κρατήσει νέο σετ μαλακής γόμας C3 για το τέλος, ενώ ο Νόρις είχε χρησιμοποιήσει τα δικά του καινούργια λάστιχα στην εκκίνηση. Ο Χάμιλτον τερμάτισε τρίτος, επιστρέφοντας στο βάθρο για πρώτη φορά από το Μεξικάνικο Grand Prix του 2023. Από το ντεμπούτο του το 2007, για 18 συνεχόμενες σεζόν, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη τριάδα, τουλάχιστον μία φορά. Ήταν η 61η νίκη του Φερστάπεν και η 4 η σε αυτή την πίστα, όπου πριν από οκτώ χρόνια πήρε την παρθενική του νίκη στη Formula 1. Για τη Red Bull, είναι η 120 η νίκη, η 7 η στους 10 αγώνες αυτής της σεζόν.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται αυτή την Κυριακή, 30 Ιουνίου, με το αυστριακό Grand Prix να διεξάγεται σε μια μοναδική τοποθεσία, το Σπίλμπεργκ, σ’ ένα καταπράσινο οροπέδιο, των Στυριακών Άλπεων. Παρά το μικρό μήκος της διαδρομής, υπάρχει ένταση σε όλη τη διάρκειά της. Τρεις μεγάλες ευθείες, κυριαρχούν στο πρώτο μέρος του γύρου. Εν συνεχεία, έχουμε μια αλληλουχία μέτριων και γρήγορων στροφών, λόγω των υψομετρικών διαφορών, αλλά υπάρχουν τυφλά σημεία στην είσοδο των στροφών, καθώς και κλίσεις στην διάρκειά τους. Τα πράγματα περιπλέκονται για ομάδες και οδηγούς, καθώς για τρίτη φορά φέτος, θα έχουμε αγώνα Sprint. Η πρόβλεψη του καιρού δίνει πιθανότητα βροχής, τόσο την Παρασκευή 28 Ιουνίου, όσο και το Σάββατο 29 Ιουνίου, αλλά την Κυριακή 30 Ιουνίου, η θερμοκρασία αναμένεται να είναι γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο Μαξ Φερστάπεν έχει κερδίσει στους τελευταίους αγώνες σε Ισπανία και Καναδά και απολαμβάνει μια διαφορά 69 βαθμών, από τον δεύτερο Λάντο Νόρις. Οι Red Bull έχουν κερδίσει σε επτά από τους δέκα αγώνες φέτος και θέλουν να συνεχίσουν το σερί στην έδρα τους. Πέρυσι, είχε κερδίσει ο Φερστάπεν και πρόπερσι είχε κερδίσει ο Λεκλέρκ με τη Ferrari, που της ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διαδρομής. Αυτό, θα είναι το 37 ο αυστριακό Grand Prix, ενώ το πρώτο πραγματοποιήθηκε το 1964, σε ένα αεροδρόμιο. Από το 1970, ο αγώνας διεξάγεται στο Σπίλμπεργκ, ενώ από το 1997, γίνεται στην πίστα με τη σημερινή της μορφή. Το 2014, επέστρεψε στο πρωτάθλημα με την ονομασία «Red Bull Ring». Οι ομάδες, θα έχουν στη διάθεσή τους τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3 ως P Zero λευκή σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη μέση και C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Είναι

ο 3ος αγώνας, όπου θα υπάρχει και αγώνας Sprint, μετά την Κίνα και το Μαϊάμι, όπου είχε κερδίσει ο Φερστάπεν.

Η πίστα «Red Bull Ring» έχει μόνο 10 στροφές και τον μικρότερο χρόνο γύρου, από οποιαδήποτε πίστα του πρωταθλήματος. Το ρεκόρ γύρου κατέχει ο Κάρλος Σάινθ από το 2020, με χρόνο 1:05.619. Τότε, οδηγούσε μια McLaren, με κινητήρα Renault και τη μαλακή γόμα C4. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στη σημερινή διαμόρφωση της αυστριακής πίστας είναι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, με 5 νίκες στους 19 αγώνες, που έχουν γίνει εκεί από το 1997. Ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής είναι η Mercedes, με 6 νίκες, ευγενική προσφορά των Ρόσμπεργκ, Χάμιλτον και Μπότας – που όλοι έχουν κερδίσει από 2 αγώνες. Οι υψομετρικές αλλαγές της πίστας «Red Bull Ring», είναι έντονες, μόνο στο Spa-Francorchamps υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση. Υπάρχει μια διαφορά άνω των 60 μέτρων, μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της πίστας – λίγο πριν τη στροφή 1 – και του υψηλότερου σημείου, μετά τη στροφή 2.

Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στο Grand Prix της Αυστρίας, Πάνος Σεϊτανίδης, θα μεταφέρει το κλίμα από τα paddock στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά, μία ώρα πριν τον αγώνα, την Κυριακή 30 Ιουνίου, στις 15:00 στο ΑΝΤ1+. Tον Τάκη Πουρναράκη θα πλαισιώνουν, η Μαρία Θωμά και ο Κώστας Λεώνης, ενώ ο Σταμάτης Κατσίμης, από τη θέση του οδηγού, θα σχολιάζει τις προσπάθειες των συναθλητών του. Στις μεταδόσεις των αγώνων, θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης.

Μετά το τελευταίο Grand Prix της Ισπανίας, θα καταφέρουν οι αντίπαλοι να ανατρέψουν την Red Bull στην έδρα της; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή 30 Ιουνίου, στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:45 στον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!