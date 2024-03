Το πρωτοποριακό concept car δείχνει το μέλλον της τεχνολογίας φωτισμού

Το Opel Experimental, το οποίο ο Florian Huettl, CEO της Opel, παρουσίασε στο κοινό για πρώτη φορά στην περσινή έκθεση ΙΑΑ Mobility του Μονάχου, δείχνει το μέλλον της μάρκας, που συνοψίζεται σε τρεις λέξεις:

Greenovation: Το Opel Experimental είναι πλήρως ηλεκτρικό, με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

Detox: Η σχεδίασή του είναι τολμηρή και λιτή και επικεντρώνεται στα ουσιώδη.

Modern German: Εντυπωσιάζει με τις αναλογίες του, την έξυπνη αεροδυναμική, την εξαιρετικά αποδοτική εκμετάλλευση των χώρων και την κορυφαία τεχνολογία φωτισμού, συμπεριλαμβανομένου του φωτιζόμενου εμβλήματος της Opel.

Η φιλοσοφία του Opel Experimental εκφράζεται μέσω του βίντεο «Ζωγραφίζοντας με το Φως». Ταξιδεύει τους θεατές σε ένα νυχτερινό πείραμα και παρουσιάζει τις μελλοντικές τεχνολογίες φωτισμού. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει ότι η καινοτόμος τεχνολογία φωτισμού θα είναι στο μέλλον ικανή για πολύ περισσότερα από τον απλό φωτισμό του δρόμου και της γύρω περιοχής. Θα αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση, ενώ παράλληλα θα γεννά συναισθήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=_8KcTtUkcD0}

Ηλεκτροχρωμικά υλικά και τεχνητή νοημοσύνη: Ο φωτισμός είναι κάτι περισσότερο από "απλούς" προβολείς

Το πρωτοποριακό Opel Experimental δείχνει πώς μπορεί να μοιάζει το μέλλον. Στο εσωτερικό, τα ηλεκτροχρωμικά υλικά βυθίζουν τους επιβάτες στο ατμοσφαιρικό φως, δημιουργώντας ένα κλίμα ευεξίας. Τα υλικά αυτά έχουν επίσης πρακτικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, εάν ένα όχημα, ένας ποδηλάτης ή ένας πεζός βρίσκεται στο τυφλό σημείο του Opel Experimental, εμφανίζεται μια έγχρωμη προειδοποίηση στο εσωτερικό της αντίστοιχης πόρτας, καθώς και στο head-up display. Επιπλέον, η εξωτερική πλαϊνή θέα καταγράφεται από κάμερες και προβάλλεται στην εσωτερική επιφάνεια της πόρτας. Αυτό δημιουργεί ένα οπτικό εφέ "διαφάνειας", που επιτρέπει τη θέα προς τα έξω και βελτιώνει περαιτέρω την ορατότητα. Η νέα τεχνολογία ανεβάζει τη διάθεση και αυξάνει τον παράγοντα ευεξίας στην καμπίνα, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ασφάλεια του οδηγού, των επιβατών και των άλλων χρηστών του δρόμου, χάρη στο ατμοσφαιρικά μεταβαλλόμενο φως. Αυτό είναι που η Opel περιγράφει ως "Ζωγραφίζοντας με το Φως".

Στο βίντεο "Ζωγραφίζοντας με το Φως", το Opel Experimental δείχνει επίσης πώς η μελλοντική τεχνολογία φωτισμού βελτιώνει την ορατότητα με εντελώς ασυνήθιστους τρόπους. Χάρη στις καθηλωτικές, ψηφιακές τεχνολογίες ασφάλειας, οχήματα όπως το Opel Experimental μπορούν να αναγνωρίζουν τους πεζούς πιο γρήγορα και πιο καθαρά από ποτέ. Στη συνέχεια, η τεχνολογία που βασίζεται στην επαυξημένη πραγματικότητα δημιουργεί ένα παλλόμενο προειδοποιητικό σήμα και εμφανίζει άλλα σημαντικά μηνύματα και σήματα για τους οδηγούς και τους χρήστες του δρόμου, μέσω ολογραμμάτων.

"Θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε το φως για τον οδηγό αλλά και για την κάμερα, ώστε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να αναγνωρίζει ανθρώπους και ζώα ακόμα καλύτερα", εξηγεί ο Philipp Röckl, Global Lead Complex Lighting στη Stellantis.

Η τεχνολογία φωτισμού, κάμερας και αισθητήρων, καθώς και οι αλγόριθμοι, πρέπει να συνεργάζονται, ώστε οι δυνατότητες πρόβλεψης του αυτοκινήτου και, συνεπώς, οι ικανότητες ενίσχυσης της ασφάλειας να βελτιστοποιούνται σε κάθε περίπτωση.

Opel Pixel Vizor: το φως ως εργαλείο επικοινωνίας

Η Opel έχει ήδη δείξει με το βραβευμένο Manta GSe πώς τα φωτεινά σήματα μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα και να αυξήσουν την ασφάλεια. Όπου κι αν εμφανιστεί, το υπερσύγχρονο μοναδικό μοντέλο με τη ρετρό εμφάνιση προσελκύει βλέμματα θαυμασμού. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο καινοτόμο Opel Pixel Vizor στο μπροστινό μέρος του Manta GSe. Το όχημα μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον του μέσω του Pixel Vizor, στο οποίο εμφανίζονται μηνύματα όπως: "My German heart has been ELECTRified. I am on a zero e-mission / Η Γερμανική μου καρδιά έγινε Ηλεκτρική. Βρίσκομαι σε αποστολή μηδενικών ρύπων".

Οι μηχανικοί εργάζονται συνεχώς πάνω σε αυτή τη νέα μορφή επικοινωνίας, με στόχο να αυξήσουν την ασφάλεια για όλους τους χρήστες του δρόμου. Το νέο, ατμοσφαιρικό βίντεο "Ζωγραφίζοντας με το Φως" δίνει μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι εξελίξεις αυτές στο μέλλον.