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Λίγα 24ωρα πριν από το πρώτο μεταξύ τους «Clasico» για την φετινή σεζόν στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στην (απαιτητική) μάχη της Euroleague στο μπάσκετ για να αντιμετωπίσουν επί αθηναϊκού εδάφους Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές αντίστοιχα, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής.

Οι Πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με «3 στα 3» μέχρι τώρα, όλα στο Telekom Center, υποδέχονται την επίσης αήττητη ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (Πέμπτη 08/10, 21:15), με στόχο το καρέ νικών στο ξεκίνημα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά την ήττα – θρίλερ στην Μπολόνια από την Βίρτους που τους έφερε στο 2-1, κάνουν ποδαρικό στην (προσωρινή) «Sunel Arena» (Παρασκευή 09/10, 21:15), αποφασισμένοι να επιστρέψουν στις επιτυχίες κόντρα στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο, η οποία έχει ρεκόρ 1-2.

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