Ετοιμάζονται πλέον για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.

Το «τριφύλλι» παρατάχθηκε χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Μουσταφά Φαλ και Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ ο Μπράνκου Μπάντιο βρισκόταν στην αποστολή, αλλά επιλέχθηκε να ξεκουραστεί. Παράλληλα, ο Τζέριαν Γκραντ έμεινε εκτός λίστας της Stoiximan GBL, ενώ οι Γιάννης Κουζέλογλου και Ιάσωνας Βαρβαρίτης δεν ήταν διαθέσιμοι λόγω τραυματισμού.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση, φτάνοντας γρήγορα τους 10 πόντους και δίνοντας επιθετική ώθηση στον Παναθηναϊκό. Οι Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Καλαϊτζάκης ακολούθησαν, με τη διαφορά να ανεβαίνει για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα.

Ο Ομπράντοβιτς άνοιξε από πολύ νωρίς το ροτέισον, χρησιμοποιώντας εννέα παίκτες ήδη από το 7ο λεπτό, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 32-20. Ο Βίκος προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο και πλησίασε στο 36-29, όμως ο Ματίας Λεσόρ ανέλαβε δράση μέσα στη ρακέτα. Ο Γάλλος σέντερ έδωσε ξανά σημαντική διαφορά στους «πράσινους», ενώ Μήτογλου, Γιαμπουσέλε και Μαντζούκας πρόσφεραν λύσεις από την περιφέρεια. Ο Παναθηναϊκός έφτασε ακόμη και στο +20, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 55-37.

Πάτησε το γκάζι και «καθάρισε» το ματς

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με τους Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου να βρίσκουν λύσεις επιθετικά, εκτόξευσε τη διαφορά.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έφτασε τους 13 πόντους στην τρίτη περίοδο, ο Λεσόρ συνέχισε να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και το επιμέρους 24-11 έφερε τους γηπεδούχους στο 79-48 στο τέλος του δεκαλέπτου. Με τη νίκη να έχει ουσιαστικά κριθεί, η τελευταία περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Βίκος προσπάθησε να περιορίσει τη διαφορά, όμως οι «πράσινοι» δεν κατέβασαν σημαντικά ρυθμό και έφτασαν χωρίς άγχος στο τελικό 103-74.

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Έτσι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL και πλέον στρέφει την προσοχή του στην 4η αγωνιστική της EuroLeague, όπου στις 8 Οκτωβρίου (21:15) έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Τα δεκάλεπτα: 32-20, 55-37, 79-48, 103-74.