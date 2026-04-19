Ο Ολυμπιακός με καλή εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κατάφερε να αποδράσει με 0-2 και να παραμείνει στο κόλπο του πρωταθλήματος.

Με καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και από την μία να χριστεί φαβορί για την δεύτερη θέση και από την άλλη να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες έχει για το πρωτάθλημα. Σκόρερ για τους ερυθρόλευκους οι Ζέλσον Μάρτινς και Ροντινέι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν στο τέρμα. Στα άκρα της άμυνας κινήθηκαν οι Κυριακόπουλος (αριστερά) και Καλάμπρια (δεξιά), ενώ το κεντρικό τρίο αποτέλεσαν οι Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Τσιριβέγια και Ρενάτο, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να κινούνται πίσω από τον Τεττέη, στο 3-6-1 του Ισπανού τεχνικού.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε για τον Ολυμπιακό τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Κάρμο και Ρέτσος, με τον Ορτέγκα αριστερά και τον Κοστίνια δεξιά. Έσε και Γκαρθία αποτέλεσαν το δίδυμο των αμυντικών χαφ, με τον Τσικίνιο μπροστά τους. Στα άκρα της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Ζέλσον και Ροντινέι, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Ελ Καμπί.

Ο Ολυμπιακός έδειξε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη του αντιπάλου. Με ξεκάθαρο στόχο να παραμείνει στη μάχη του τίτλου, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που μετά το πρώτο δεκάλεπτο έχασε συνοχή και περιορίστηκε σε ένα μονοδιάστατο πλάνο με στόχο τον Τεττέη. Όταν ο Έλληνας φορ δεν μπορούσε να κάνει τη διαφορά, η δημιουργία των «πράσινων» ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Μετά το αρχικό διάστημα, ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή και βρήκε δύο γκολ πριν την ανάπαυλα. Αφού γλίτωσε νωρίς χάρη στην επέμβαση του Τζολάκη σε ευκαιρία του Ταμπόρδα, εκμεταλλεύτηκε ένα σοβαρό λάθος του Γεντβάι για το 1-0, με τον Μάρτινς να σκοράρει εύκολα. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Ροντινέι με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε το προβάδισμα, επιλέγοντας πιο παθητικό ρόλο και δίνοντας την κατοχή στον Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες. Ο Σφιντέρσκι και ο Καλάμπρια δεν βρήκαν στόχο, ενώ ο Πελίστρι δεν κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη.

Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν χωρίς ιδιαίτερη πίεση το 2-0 και παρέμειναν ζωντανοί στη διεκδίκηση του τίτλου. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχασε έδαφος, μένοντας μακριά από τις υψηλές θέσεις των play-offs.

Έτσι, η μάχη για το πρωτάθλημα περιορίζεται πλέον σε δύο ομάδες: την ΑΕΚ, που έχει το προβάδισμα, και τον Ολυμπιακό, που συνεχίζει να ελπίζει.