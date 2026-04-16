H AEK προσπάθησε αλλά δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Μετά από ένα ασύλληπτο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να προκριθεί στους «4» του Conference League μέσα στο Allwyn Arena απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο παρά το γεγονός ότι το άξιζε και με το παραπάνο.

Η ΑΕΚ έκανε μία φανταστική εμφάνιση με 3 τέρματα από νωρίς αλλά ένα μόνο γκολ έφτανε για να ακυρώσει το όνειρο μιας τέτοιας πρόκρισης μετά από 49 χρόνια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στο 13ο λεπτό ο Ζίνι άνοιξε το σκορ δίνοντας ελπίδες για την πρόκριση. Στο 36ο λεπτό ο Μαρίν με εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ζίνι άνοιξε ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο με υπογράφοντας το 3-0 στο 50" αγγίζοντας την πρόκριση.

Ωστόσο το γκολ στο 60' του Παλαθόν για τη Ράγιο Βαγεκάνο πάγωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια μπροστά σε μία κατάμεστη «Αγιά Σοφιά», καθώς οι φίλαθλοι της ΑΕΚ είχαν πλημμυρίσει το Allwyn Arena.