Δυσκολεύει η απευθείας πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στα play-offs.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά εκτός έδρας ήττα με 102-84 από τη Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, αποτέλεσμα που του στερεί και με τη βούλα το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs της EuroLeague.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, βρίσκοντας λύσεις κυρίως από την περιφέρεια. Οι Ισπανοί είχαν υψηλά ποσοστά ευστοχίας, με 10/22 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ εκμεταλλεύτηκαν και τα επιθετικά ριμπάουντ, βρίσκοντας σημαντικούς πόντους δεύτερης ευκαιρίας.

Κορυφαίος για τη Βαλένθια ήταν ο Γιάν Μοντέρο με 22 πόντους και 6 ασίστ, ενώ σημαντική συμβολή είχε και ο Νέιτ Ρίβερς με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από πλευράς Παναθηναϊκού, ξεχώρισαν οι Τσεντί Όσμαν, που βοήθησε επιθετικά στο δεύτερο μέρος, καθώς και οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας σε κομβικά σημεία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βαλένθια να παίρνει προβάδισμα από νωρίς (27-23 στο πρώτο δεκάλεπτο), το οποίο διεύρυνε στη δεύτερη περίοδο φτάνοντας ακόμη και στο +14 (53-39). Ο Παναθηναϊκός μείωσε προσωρινά πριν το ημίχρονο (56-47), αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Στο δεύτερο μέρος, οι «πράσινοι» πλησίασαν μέχρι τους 5 πόντους (66-61), όμως η Βαλένθια απάντησε άμεσα και διατήρησε σταθερά διψήφια διαφορά μέχρι το τέλος, «κλειδώνοντας» τη νίκη. Το «τριφύλλι» για ακόμη μία φορά πλήρωσε τις αμυντικές του αδυναμίες.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 21-16 και πλέον χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθεί στην πρώτη εξάδα, ενώ η Βαλένθια ανέβηκε στο 24-13 και εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία.