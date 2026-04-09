Ο Αθηναϊκός πήρε τη νίκη επί τουρκικού εδάφους, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για την κατάκτηση του Eurocup Women.

Μπορεί ο Αθηναϊκός να έκανε το «διπλό» μέσα στη Μερσίν με σκορ 77-75, ωστόσο δεν κάλυψε την διαφορά των 5 πόντων του πρώτου τελικού (85-80) με αποτέλεσμα το τρόπαιο του Eurocup Women να καταλήξει στην τουρκική ομάδα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε γρήγορα και ισορροπημένα, με τον Αθηναϊκό να παίρνει μικρό προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο (43-38), χάρη στις προσπάθειες των Πριν, Τσινέκε και Ανίγκουε. Στο δεύτερο μέρος η Μερσίν αντεπιτέθηκε, ισοφάρισε και κράτησε τον ρυθμό, με τον Αθηναϊκό να αντιδρά δυναμικά αλλά να μην καταφέρνει να ξεφύγει σημαντικά (61-61).

{https://www.instagram.com/p/DW672OKAjCL/}

Στην τελευταία περίοδο, η τουρκική ομάδα διαχειρίστηκε καλύτερα τα τελευταία λεπτά, έκλεισε τους χώρους και κράτησε τη διαφορά, παρά το επιθετικό μομέντουμ που προσπάθησε να επιβάλλει ο Αθηναϊκός.

Ο Αθηναϊκός επιστρέφει στην Ελλάδα με το κεφάλι ψηλά, πραγματοποιώντας μία τρομερή ευρωπαϊκή πορεία φτάνοντας πολύ κοντά στην κατάκτηση. Πλέον, στόχος για την ομάδα του Βύρωνα είναι το πρωτάθλημα.