Ένα θαύμα ψάχνει η ΑΕΚ για να προκριθεί στα ημιτελικά του Conference League.

Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League, γνωρίζοντας βαριά ήττα με σκορ 3-0.

Το σκορ για την Ράγιο άνοιξε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ακομάχ. Οι Ισπανοί διπλασίασαν τα τέρματά τους στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ουνάι Λόπεθ να εκμεταλλεύεται την ολιγωρία στην άμυνα της ΑΕΚ και να κάνει το 2-0.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, είχε την κατοχή και κάποιες ευκαιρίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 72’ με έυστοχο χτύπημα πέναλντι του Παλαθόν, έπειτα από έλεγχο του VAR σε χέρι του Ρέλβας

Πλέον, η ΑΕΚ καλείται να κυνηγήσει μια δύσκολη ανατροπή στη ρεβάνς της 16 Απριλίου στην Allwyn Arena , όπου θα στερηθεί τον Λούκα Γιόβιτς λόγω τιμωρίας, καθώς ο Σέρβος φορ συμπλήρωσε κάρτες.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν (80′ Καμέγιο), Σις, Λόπεθ (55′ Ντίαθ), Ακχομάχ (55′ Αλεμάο), Ντε Φρούτος (80′ Βαλεντίν), Γκαρθία (66′ Εσπίνο).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος (46′ λ. τρ. Μαρίν), Περέιρα (71′ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (87′ Κουτέσα), Βάργκα (71′ Ζίνι), Γιόβιτς.