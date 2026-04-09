Ο Ολυμπιακός «λύγισε» τη Χάποελ στην «ερυθρόλευκη» Σόφια.

Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα φαίνεται ότι θα τελειώσει ο Ολυμπιακός την regular season της Eurolague, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (89-85) στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νωθρά την αναμέτρηση και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ (14-2), όμως αντέδρασε άμεσα με σερί που τον έβαλε ξανά στο παιχνίδι και του έδωσε προβάδισμα από την πρώτη περίοδο. Το ματς παρέμεινε ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 48-51.

Στο δεύτερο μέρος, ο Σάσα Βεζένκοβ (10 πόντοι) ανέβασε την απόδοσή του και βοήθησε την ομάδα να διατηρήσει τον έλεγχο, παρά την πίεση της Χάποελ. Στην τελευταία περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν το προβάδισμα στα κρίσιμα σημεία, με καθοριστικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση να «κλειδώνουν» τη νίκη.

Εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε για άλλη μία φορά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (23 πόντοι, 5 ασίστ), επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική φόρμα στην οποία βρίσκεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντόνιο Μπλέικνι, Ελάιτζα Μπράιαντ, Βασίλιε Μίτσιτς προσπάθησαν, συνολικά όμως οι Ισραηλινοί, οι οποίοι είχαν τριπλάσιες ασίστ από λάθη, δεν βρήκαν ποτέ τρόπο για να επιβληθούν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Χαμόγελα έφερε στον Γιώργο Μπαρτζώκα η επιστροφή του Μουσταφά Φαλ στην ενεργό δράση, ο οποίος αν και άποντος, μοίρασε 4 ασίστ και μάζεψε τρία ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μόνος στη Σόφια, έχοντας την υποστήριξη 9.000 φιλάθλων του. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στο 25-12 και βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κορυφή, ενώ η Χάποελ βρίσκεται ακόμη εντός τετράδας με 22-14.

Για την τελευταία αγωνιστική της regular season, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (16/04).