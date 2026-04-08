Ο πάπας Λέων συνάντησε τους Harlem Globetrotters στο Βατικανό.

Την έφεσή του στα κόλπα του μπάσκετ επιχείρησε να δείξει ο πάπας Λέων, σε συνάντηση του με τους Harlem Globetrotters στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Οι Harlem Globetrotters, στο πλαίσιο της επετείου τους για τα 100 χρόνια, πραγματοποιούν παγκόσμια περιοδεία, με την Ιταλία να αποτελέι τον επόμενο σταθμό. Το σόου των Harlem είναι προγραμματισμένο στη Ρώμη την Πέμπτη 9 Απριλίου και έτσι βρήκαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον πάπα.

Ο πάπας τους υποδέχθηκε με χαμόγελο και προσπάθησε να κάνει το γνωστό κόλπο της περιστροφής της μπάλας γύρω από το δάχτυλό του. Άλλωστε, ο πάπας κατάγεται από το Σικάγο των ΗΠΑ, μίας πόλης άρρηκτα συνδεδεμένης με την κουλτούρα του μπάσκετ.

Ποιοι είναι οι Harlem Globetrotters

Οι Harlem Globetrotters δεν είναι απλώς μια ομάδα μπάσκετ , αλλά ένας συνδυασμός αθλητισμού, θέαματος και ασταμάτητου χιούμορ. Οι αγώνες τους, ή καλύτερα παραστάσεις τους, αποτελούνται από εντυπωσιακά καρφώματα, απίθανες ντρίμπλες και κόλπα με την μπάλα που αφήνουν το πλήθος άφωνο, όλα με μια δόση γέλιου.

Η ομάδα ιδρύθηκε το 1926 στο Σικάγο και το όνομά της είναι λίγο παραπλανητικό. Δεν είναι όλοι από τη Harlem της Νέας Υόρκης, αλλά το όνομα έδωσε στυλ και ταυτότητα στην αφροαμερικανική κληρονομία. Από τότε, οι Globetrotters έχουν παίξει σε πάνω από 120 χώρες, φέρνοντας το μπάσκετ και το θέαμα σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αρκετοί μεγάλοι αστέρες του ΝΒΑ, όπως οι Γουίλτ Τσάμπερλειν και Ρις Τέιτουμ ξεκίνησαν παίζοντας μαζί τους πριν γίνουν διάσημοι.

Με λίγα λόγια, οι Harlem Globetrotters είναι ο λόγος που το μπάσκετ δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Την Κυριακή και την Τρίτη που πέρασαν, οι Globetrotters έδωσαν δύο μοναδικά σόου στη χώρα μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

