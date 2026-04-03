Την Κυριακή (5/4) αγωνίζεται ο Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων.

«Job done». Με αυτή τη φράση σχολίασε ο Λευτέρης Πετρούνιας την πρόκρισή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενόργανης γυμναστικής, που διεξάγεται στο Κάιρο.

Ο κάτοχος τριών Ολυμπιακών μεταλλίων συγκέντρωσε τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό των κρίκων, με 14.100, έχοντας συντελεστή δυσκολίας 5.200, ενώ στην εκτέλεση πήρε 8.900.

Ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον προκριματικό, με 14.233, ενώ τρίτος, πίσω από τον Λευτέρη Πετρούνια, ήταν ο Κινέζος Γιανγκ Λιού (14.100).

«Έγινε η δουλειά. Τελικός την Κυριακή», έγραψε στο Instagram ο Έλληνας πρωταθλητής.

{https://www.instagram.com/p/DWrVpVVkiG7/}

Τα αποτελέσματα του προκριματικού