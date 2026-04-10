Το Ιράν, η εκεχειρία, η αβέβαιη συμμετοχή, η ιστορία και ο κορυφαίος Ταρέμι.

Η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6/-19/7) παραμένει αβέβαιη εν μέσω συνεχιζόμενων πολιτικών εντάσεων, παρά την εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο μεταξύ των αμερικανικών/ισραηλινών δυνάμεων και των Ιρανών.

Τα νέα αλλάζουν

Τα νέα για το αν το Ιράν θα συμμετάσχει ή όχι στο Μουντιάλ 2026 φαίνεται να αλλάζουν συνεχώς, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα palmbeachpost. Το Ιράν είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή του να μποϊκοτάρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν (FFIRI) δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη μεταφορά των τριών αγώνων του Ιράν της φάσης των ομίλων από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, ωστόσο, ο πρόεδρος της FIFA, τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν θα παίξει τους αγώνες του όπως έχει προγραμματιστεί.

Η ομάδα έχει προγραμματιστεί να παίξει αγώνες ομίλων εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, του Βελγίου και της Αιγύπτου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα παιχνίδια του στον 7ο όμιλο:

15 Ιουνίου: εναντίον Νέας Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες

21 Ιουνίου: εναντίον Βελγίου στο Λος Άντζελες

26 Ιουνίου: εναντίον Αιγύπτου στο Σιάτλ

Ο προπονητής του Ιράν

Ο Αμίρ Χαλενοεί επέστρεψε για δεύτερη φορά στην ομάδα. Ήταν γνωστός ως «Ο Στρατηγός» στην εποχή του ως μέσος. Προπόνησε την εθνική ομάδα το 2006-07, στη συνέχεια κατέκτησε τέσσερις εγχώριους τίτλους πρωταθλήματος πριν επιστρέψει στην εθνική ομάδα το 2023.

Η ιστορία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Ιράν έχει συμμετάσχει σε έξι προηγούμενα τουρνουά, ξεκινώντας από το 1978 αλλά με απουσία μέχρι το 1998. Αυτή θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή του Ιράν στο τουρνουά.

Το συνολικό ρεκόρ του Ιράν είναι 3-11-4 με 13 γκολ υπέρ και 31 κατά.

Πώς προκρίθηκε το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Μεχντί Ταρέμι ​​σκόραρε δύο φορές σε μια ισοπαλία 2-2 με το Ουζμπεκιστάν στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών. Δεδομένου ότι το Ιράν κέρδισε έξι από τους πρώτους οκτώ αγώνες του, αυτό ήταν αρκετό για να προκριθεί.

Η καλύτερη εμφάνιση του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Στη Ρωσία του 2018, το Ιράν ήταν σε όμιλο με την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο και έφτασε σε απόσταση αναπνοής από την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Οι αναμετρήσεις με τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Στο Κατάρ το 2022, το Ιράν ηττήθηκε από την Αγγλία με 6-2 στον εναρκτήριο αγώνα πριν από τη νίκη με 2-0 επί της Ουαλίας. Στον τελευταίο αγώνα των ομίλων αντίπαλος ήταν οι ΗΠΑ, που κέρδισαν 1-0 με γκολ του Κρίστιαν Πούλισιτς

Οι ομάδες συναντήθηκαν επίσης στη Γαλλία το 1998. Σύμφωνα με τη FIFA, «Οι ομάδες έσφιξαν τα χέρια τους πριν από τον αγώνα σε ένδειξη αλληλεγγύης, προτού οι Ιρανοί παίκτες δώσουν στους Αμερικανούς ομολόγους τους μπουκέτα με λευκά λουλούδια σε σύμβολο ειρήνης».

Το Ιράν κέρδισε με 2-1.

Το Ιράν έχει σκοράρει μόνο 11 φορές. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι, ο μόνος παίκτης με περισσότερα από ένα γκολ, θεωρείται ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών της χώρας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ