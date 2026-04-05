Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο αγώνισμα των κρίκων από τον κορυφαίο Έλληνα πρωταθλητή, Λευτέρη Πετρούνια, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Κάιρο, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε:

«Για μια ακόμη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, με την εντυπωσιακή εμφάνισή του στο Κάιρο, έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Κατακτώντας την πρώτη θέση με μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών, απέδειξε ότι δικαίως βρίσκεται σταθερά στην ελίτ των αθλητών. Η ακρίβεια, η σταθερότητα και το πείσμα του τον οδηγούν για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ακατάβλητης εργατικότητας.

Χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του πρωταθλητή μας, η ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά στην κορυφή, αναδεικνύοντάς τον ως πρότυπο για τη νέα γενιά και υπόδειγμα αθλητικού ήθους.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, τον συγχαίρω θερμά, καθώς και τον προπονητή του και όλα τα μέλη της εθνικής αποστολής, και για αυτήν τη σπουδαία διάκριση.

Σε ευχαριστούμε Λευτέρη».