Το «αντίο» του Γκάλη στον Γκούμα.

Ο Νίκος Γκάλης με ανάρτηση εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του Βασίλη Γκούμα, τονίζοντας πως επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ.

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του. Ειλικρινή συλλυπητήρια», έγραψε ο Νίκος Γκάλης.

Ο Βασίλης Γκούμας πέθανε σε ηλικία 79 ετών και η είδηση σκόρπισε θλίψη στον χώρο του μπάσκετ. Ήταν ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους. Αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ στην ιστορία της Α΄Εθνικής και της Α1 ανδρών, έχοντας πετύχει στην καριέρα του συνολικά 11.030 πόντους.