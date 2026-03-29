Σε μια ανάρτηση με πολλούς αποδέκτες προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από την αποθεραπεία του, καθώς παραμένει εκτός αγώνων από τις 16 Μαρτίου, όταν τραυματίστηκε στο γόνατο. Στην ανάρτησή του στα social media έγραψε με νόημα:
«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους».
Η ανάρτηση αυτή έρχεται εν μέσω της φημολογούμενης κόντρας του Greek Freak με τους Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα φέρεται να του ζήτησε να μην αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν μετά τον τελευταίο του τραυματισμό, αίτημα με το οποίο ο Αντετοκούνμπο διαφώνησε.
Στη διαμάχη παρενέβη και η Ένωση Παικτών του NBA, τονίζοντας ότι η λίγκα έχει κανονισμό που απαγορεύει στις ομάδες να ξεκουράζουν παίκτες χωρίς λόγο, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το θέαμα του πρωταθλήματος. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οι κανόνες αυτοί χάνουν το νόημά τους όταν δεν εφαρμόζονται σωστά.
Την κατάσταση περιέπλεξε η δήλωση του ιδιοκτήτη των Μπακς, ο οποίος φέρεται να είπε για τον Αντετοκούνμπο: «είτε θα ανανεώσει, είτε θα τον ανταλλάξουμε».
