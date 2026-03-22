Η ΑΕΛ πήρε ισοπαλία 0-0 από τους πρωταθλητές στο Φάληρο με μεγάλο πρωταγωνιστή στον Θοδωρή Βενετικίδη.

Ένας τερματοφύλακας που έκανε ντεμπούτο στη Super League, «έριξε» τον Ολυμπιακό από την κορυφή.

Η ΑΕΛ πήρε ισοπαλία 0-0 από τους πρωταθλητές στο Φάληρο με μεγάλο πρωταγωνιστή στον Θοδωρή Βενετικίδη. Πολύτιμος βαθμός για τους «βυσσινί» στη μάχη των play out, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν στα play off τίτλου με μειονέκτημα -2 από την ΑΕΚ.

Μονόλογος του Ολυμπιακού το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στήσει... πολιορκία στην περιοχή της ΑΕΛ και έχασαν αρκετές ευκαιρίες με κορυφαία όλων αυτή του Μαρτίνς στο 6΄. Ο Πορτογάλος έκλεψε τη μπάλα και βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Βενετικίδη, ο οποίος κατάφερε να «βγάλει» την απόκρουση στην πρώτη φάση που κλήθηκε να αντιδράσει στο ντεμπούτο του στη Super League.,

Η πίεση συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο με τον Βενετικίδη να επεμβαίνει ξανά σε κλασική ευκαιρία του Ταρέμι στο 57΄ αλλά και ψηλοκρεμαστό του Ποντένσε στο 60΄. Ειδικά η τελευταία, ήταν καταπληκτική επέμβαση. Είχε κι η ΑΕΛ τις στιγμές της, όπως το πλασέ του Μασόν από πλάγια θέση που απέκρουσε ο Τζολάκης (59΄).

Ο Βενετικίδης έμοιαζε ανίκητος, αποκρούοντας και την «οβίδα» του Μουζακίτη στο 77΄, ενώ στο 90΄ ο Κλέιτον αστόχησε εξ επαφής μετά το γύρισμα του Νασιμέντο στην τελευταία μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού.

Διαιτητής: Βεργέτης

Κίτρινες: Σίστο, Γκαράτε, Ναόρ