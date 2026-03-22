Απίστευτος Βόλος, νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ με ανατροπή και μπήκε στα play off, «γκρεμίζοντας» παράλλληλα τους αντιπάλους του από την κορυφή.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε το σκορ με τον Γερεμέγεφ στο 13΄, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ισοφάρισαν με τον Μαρτίνες στο 63΄ και πήραν τη νίκη με buzzer beater του Ουρτάδο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν ένα γρήγορο γκολ για να διώξει το άγχος και το πέτυχε στο 13΄. Ο Τάισον πέρασε τη μπάλα στην περιοχή για τον Γερεμέγεφ, ο οποίος με καταπληκτική επαφή και πλασέ άνοιξε το σκορ. Παρόλα αυτά ο Βόλος ήταν αυτός που απείλησε περισσότερο με δύο αντεπιθέσεις - φωτιά, στις οποίες όμως ο Κάργας στο 23΄ και ο Ουρτάδο στο 28΄ δεν «τελείωσαν» σωστά τις φάσεις.

Όμως στο 63΄ ο Μαρτίνες έκαβνε αυτό που έπρεπε όταν -απλώς- «φυσηξε» τη μπάλα στην κενή εστία, μετά το γύρισμα του Αμπάντα. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν και πλέον ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να βρει γκολ στο υπόλοιπο του παιχνιδιού για να μην «γκρεμιστεί» από την κορυφή.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς θα έληγε ισόπαλο, στο 95΄ έγινε η φάση που έκρινε τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει κόρνερ, όμως ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος του Ντεσπόντοφ, ο Ουρτάδο βρέθηκε μόνος απέναντι στον Τσιφτσή και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, που έστειλε την ομάδα του στα play off για τις θέσεις 5-8. Ο ΠΑΟΚ που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής ήταν πρώτος στην ισοβαθμία, θα ξεκινήσει τα play off τίτλου στο -3 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και -1 από τον Ολύμπιακό.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Κίτρινες: Αμπάντα, Τριανταφύλλου, Τσοκάνης, Ουρτάδο