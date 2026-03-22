Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΛ Novibet κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο αγώνας Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet είναι προγραμματισμένος για σήμερα Κυριακή στις 19:00, με το Cosmote Sport 2 HD να είναι το κανάλι της μετάδοσης του αγώνα.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με υψηλό κίνητρο, καθώς οι δύο ομάδες θέλουν να μπουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στη διαδικασία των playoffs και των playouts αντίστοιχα.

Από τη μία, οι Πειραιώτες θέλουν μόνο το τρίποντο για να μη χάσουν την επαφή με την κορυφή, περιμένοντας παράλληλα τυχόν απώλειες των συνδιεκδικητών τους.

Από την άλλη, οι «βυσσινί» πάνε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό, γνωρίζοντας πως κάθε βαθμός είναι πολύτιμος για τη μάχη της σωτηρίας που ακολουθεί.