Μετά την πρωτιά στον πρώτο γύρο και το εντυπωσιακό 11-10 επί της Κροατίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία, σε μια αναμέτρηση όπου θέλει τη νίκη για να συνεχίσει το αήττητο, πριν τις μάχες με Ρουμανία και Ιταλία.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ 2 Σπορ.
Οι βαθμοί που πήραν οι ομάδες στην πρώτη φάση, μεταφέρθηκαν στην δεύτερη.
Η βαθμολογία του ομίλου (ΣΤ') της Ελλάδας:
1) Ιταλία 6 (+25)
2) Ελλάδα 6 (+15)
3) Κροατία 3 (+10)
4) Ρουμανία 3 (-13)
5) Τουρκία 0 (-12)
6) Γεωργία 0 (-25)