Τα Special Olympics Hellas σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής και τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Ροδόπης «ΑξιΖΩ» συνδιοργανώνουν Πανελλήνιους Αγώνες Bowling που θα λάβουν χώρα από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου, στην Κομοτηνή. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Οργανισμού να προωθήσει την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο, μέσω του αθλητισμού.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο Εμπορικό Κέντρο Kosmopolis, από τις 10:00 π.μ., με τη συμμετοχή 60 αθλητών και αθλητριών από προπονητικά προγράμματα Special Olympics όλης της Ελλάδας: Αττική, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Σέρρες, Χανιά, καθώς και Κύπρο. Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν μέρος σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα Bowling, αναδεικνύοντας τις αξίες της ισότητας και της συμμετοχής που πρεσβεύουν τα Special Olympics.

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Αμφιθέατρο «Γιώργος Παπαδριέλλης» του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Η Τελετή Λήξης θα λάβει χώρα την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Κέντρο «Βράχος», όπου οι αθλητές θα τιμηθούν για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους, ολοκληρώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία αθλητισμού και συνύπαρξης.

Υποστήριξη και Συνεργασίες

Πολύτιμη είναι η συνεισφορά του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση, προσφέροντας εθελοντές-φοιτητές από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Κομοτηνής, που θα συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων και στη στήριξη των αθλητών.

Ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Διονύσιος Κοδέλλας, πρέσβυς ε.τ., δήλωσε:

«Κάθε φορά που βλέπουμε τους αθλητές μας να αγωνίζονται, νιώθουμε περήφανοι για όσα καταφέρνουν μετά από συστηματική προπόνηση, αφοσίωση και προσπάθεια. Μέσα από τη συνεργασία θεσμών και φορέων, αποδεικνύουμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει, να ενδυναμώσει και να εμπνεύσει. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Κομοτηνής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αλλά και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Ροδόπης «ΑξιΖΩ» για τη συνεισφορά τους στη διοργάνωση».