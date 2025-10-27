Η Κρήτη αγκαλιάζει ξανά τους αθλητές!

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, τα Special Olympics Hellas επιστρέφουν στην φιλόξενη Κρήτη, στη Λίμνη Κουρνά, όπου από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Kayaking Special Olympics 2025. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αποκορώνου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ και τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων.

Στους Αγώνες θα λάβουν μέρος 60 αθλητές και αθλήτριες των Special Olympics Hellas από τα προπονητικά προγράμματα Αττικής, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Χαλκίδας και Χανίων. Μαζί τους θα αγωνιστούν αθλητές από το Ναυτικό Όμιλο Χανίων συμμετέχοντας ως unified partners δημιουργώντας unified ομάδες (μεικτές ομάδες που αποτελούνται από άτομα με και χωρίς αναπηρία) προάγοντας τις αξίες της αποδοχής και της ένταξης. Υπό την καθοδήγηση προπονητών, συνοδών και εθελοντών, οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε ατομικά, ομαδικά και unified αγωνίσματα.

Την Τελετή Έναρξης των Αγώνων θα κηρύξει ο Πρόεδρος των Special Olympics, Πρέσβυς ε.τ. κ. Διονύσιος Κοδέλλας, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 11:00. Στην Τελετή θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Special Olympics Hellas, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων κ. Ιωάννης Χίος και ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ και Έφορος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων κ. Νίκος Κουριδάκης. Με το πέρας της Τελετής Έναρξης, ακολουθούν οι τελικοί αγώνες και οι απονομές.

Παράλληλα, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 18:00 - 20:00, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικογενειών, διοργανώνεται το 9ο Family Health Forum, μία ετήσια δράση αφιερωμένη στην ενημέρωση των οικογενειών των αθλητών και αθλητριών με νοητική αναπηρία. Το Forum θα διεξαχθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Χανίων, με θέμα «Τα Special Olympics Hellas χτίζουν μέσω του αθλητισμού κουλτούρα συμπερίληψης για τους αθλητές με νοητική αναπηρία: Από την Κοινωνικοποίηση στη Συμπεριληπτική Επαγγελματική Πραγματικότητα». Το 9ο Family Forum απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Προγράμματος Οικογενειών αθλητών και αθλητριών, οικογένειες ατόμων με νοητική αναπηρία, εκπαιδευτικούς, θεσμικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς που επιθυμούν να προάγουν την ισότιμη συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών μας στην επαγγελματική και κοινωνική πραγματικότητα.

Οι δράσεις των Special Olympics βασίζονται αποκλειστικά στην έμπρακτη στήριξη των χορηγών, καθώς οι αθλητές δεν επιβαρύνονται με κανένα προσωπικό έξοδο συμμετοχής. Διαχρονικός υποστηρικτής των Αγώνων είναι το Pilot Beach Resort, που φιλοξενεί δωρεάν όλες τις αποστολές, προσφέροντας διαμονή και διατροφή καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων. Ο Όμιλος Attica, ως Χρυσός Χορηγός, εξασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών και συμβάλλει καθοριστικά στη διοργάνωση με τη βοήθεια των εθελοντών εργαζομένων του. Τα Goody’s προσφέρουν δωρεάν γεύματα στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους με τα πλοία. Τέλος, το Family forum διεξάγεται με την ευγενική υποστήριξη του Lions Clubs International foundation και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Χανίων.

Για ακόμη μια χρονιά, η Κρήτη θα γίνει σημείο συνάντησης αθλητών, προπονητών, εθελοντών και φίλων του αθλητισμού, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.