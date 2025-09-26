Σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κω

Για πρώτη φορά τα Special Olympics Hellas και ο Δήμος Κω συνδιοργανώνουν Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας Special Olympics στην Κω, το νησί του ποδηλάτου. Οι Αγώνες υλοποιούνται 16-19 Οκτωβρίου με την συνεργασία του «Σβουρένειου Κ.Δ.ΑΠ. ΜΕΑ Δήμου Κω», της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health «Ενταξιακές Ομάδες Ανάδειξης Υγιεινού Τρόπου Ζωής σε Σχολεία & Φορείς».

Στους Αγώνες πρόκειται να λάβουν μέρος 80 αθλητές και αθλήτριες των Special Olympics από τα Προπονητικά Προγράμματα Special Olympics της Αττικής, της Καστοριάς, της Λευκάδας, της Χαλκίδας, της Καλύμνου, της Κομοτηνής, της Κοζάνης, της Πάτρας, της Σάμου, του Μεσολογγίου και της Κω.

Η Τελετή Έναρξης των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στην Ακτή Κουντουριώτη. Την έναρξη θα κηρύξει ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Πρέσβυς ε.τ. κ. Διονύσιος Κοδέλλας, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη μίας μεγάλης, αθλητικής και πολιτιστικής γιορτής. Το Πρόγραμμα της Τελετής θα περιλαμβάνει παρέλαση των αποστολών, πολιτιστικά δρώμενα από τους Συλλόγους του Δήμου και εντυπωσιακή λαμπαδηδρομία με ποδήλατα, η οποία θα σηματοδοτήσει και επίσημα την έναρξη των αγώνων. Το αγωνιστικό θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες θα λάβουν μέρος σε τρία αγωνίσματα ανδρών-γυναικών (1 χλμ., 2 χλμ., και 5 χλμ.).

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, αγώνας δρόμου όπου θα συμμετάσχουν μαθητές από σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της Κω, καθώς και αθλητές των Special Olympics.

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδηλασίας δεν θα ήταν εφικτοί χωρίς την ουσιαστική χορηγία της εταιρείας Goody’s, καθώς και του Ομίλου Attica, Χρυσού Χορηγού των Special Olympics Hellas, ο οποίος φροντίζει όχι μόνο για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών, αλλά και για την υποστήριξη του προπονητικού προγράμματος στην Κω.