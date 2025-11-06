Στο 90ο λεπτό με πέναλτι ισοφάρισε η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ «πέταξε» δύο βαθμούς στο OPAP Arena, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη (1-1) με τη Σάμροκ Ρόβερς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε, η «Ένωση» περιορίστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στους Ιρλανδούς, τον οποίο μάλιστα εξασφάλισε στο 90ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι. Πλέον, η ΑΕΚ έχει τέσσερις βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για το μαρκάρισμα του Μαρίν στον ΜακΓκόβερν, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες της ΑΕΚ και επέμεινε στην απόφασή του έπειτα από την επανεξέταση της φάσης. Ο Μπερκ ανέλαβε την εκτέλεσε και έκανε το 0-1.

Η ΑΕΚ πίεσε, αλλά δεν έφτανε στο γκολ. Τελικά η ισοφάριση ήρθε στο 90ο λεπτό, με πέναλτι έπειτα από χέρι του Γκραντ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Γιόβιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (90΄ Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν (45΄ Κοϊτά), Κουτέσα (46΄ Πιερό), Γκατσίνοβιτς (90΄ Βίντα), Μάνταλος, Γιόβιτς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σάμροκ Ρόβερς (Στίβεν Μπράντλεϊ): ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Οσάλιβαν, Μάθιους (46΄ Γκραντ), Μάλεϊ (72΄ Κλαρκ), Νάτζεντ, Γουάτς (46΄ Μπάρετ), ΜακΓκόβερν (68΄ Μαντρόιου), Μπερκ.