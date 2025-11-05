Να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσμα και στην Ευρώπη θέλει ο ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο την Γιουνγκ Μπόις στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για την league phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη (06/11) για την τέταρτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά τις συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τελευταία αυτή απέναντι στον Πανσερραϊκό, τον οποίο και συνέτριψε με το εμφατικό 0-5 στις Σέρρες.

Η ελβετική ομάδα ξεκίνησε με το «αριστερό» με ήττα από τον Παναθηναϊκό στην έδρα της ωστόσο ανέκαμψε και σημείωσε δύο σερί νίκες απέναντι σε Στεάουα στο Βουκουρέστι (0-2) και επί της Λουντογκόρετς (3-2 εντός έδρας).