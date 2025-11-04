«Τελικό» δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Η δράση στο Champions League επιστρέφει απόψε (4/11) με την 4η αγωνιστική της League Phase και τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του ένα καθοριστικό ματς ενόψει της συνέχειας. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» την PSV Αϊντχόφεν, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του επιτρέψει να έχει ελπίδες πρόκρισης.

Η σέντρα του σπουδαίου αγώνα θα γίνει στις 22:00 και η απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Το μενού ωστόσο ανοίγει στις 19:45 με δυο αναμετρήσεις. Η Άρσεναλ έχει εκτός έδρας αποστολή στην Πράγα με τη Σλάβια του Χρήστου Ζαφείρη (Cosmote Sport 5), ενώ η Νάπολι περιμένει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Cosmote Sport 3).