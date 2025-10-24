Η ανάρτηση της Δώρας Γκουντούρα για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Αντιμέτωπη με μια μεγάλη δοκιμασία είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δώρα Γκουντούρα, όπως αποκάλυψε σε ανάρτηση- εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.

«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά», γράφει στην ανάρτησή της η Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας. Σε παλιότερο story είχε αποκαλύψει πως υπέστη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

«Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε», συμπληρώνει η Δώρα Γκουντούρα, που ανάρτησε δύο φωτογραφίες από το νοσοκομείο, με καλυμμένο το μάτι της, αλλά χαμογελαστή.

«Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν», καταλήγει η πρωταθλήτρια της ξιφασκίας.

{https://www.instagram.com/p/DQMuVMcjAHn/?hl=el&img_index=1}