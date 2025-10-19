Ντέρμπι κορυφής στην OPAP Arena καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται.

Δύο πολύ σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ενώ ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.

Ντέρμπι κορυφής στην OPAP Arena καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι στο +2 από τους «ασπρόμαυρους». Αμφότεροι, πάντως, θα έχουν να σκέφτονται και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με την ΑΕΚ να παίζει με την Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19:45 - OPAP Arena) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Λιλ (Πέμπτη 23/10, 22:00 - «Πιέρ Μορουάν») για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκλονιστικά τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, με κεντρικό πρόσωπο τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ να έχει παρελθόν και με τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 21:00 και θα προβληθεί μέσω του CS1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Λεβαδειακός

20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025