Η Ισλανδία, η οποία συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, είναι η μόνη χώρα με μικρότερο πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ στο Μουντιάλ.

Το Πράσινο Ακρωτήριο έγραψε ποδοσφαιρική ιστορία αφού προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026. Έγινε έτσι το δεύτερο μικρότερο έθνος που φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη νίκη του επί της Εσουατίνι με 3-0 εντός έδρας.

Η νίκη σήμαινε ότι οι επονομαζόμενοι και «Μπλε Καρχαρίες» εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλό τους και μια θέση στα τελικά του 2026 μπροστά από το Καμερούν. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια 15.000 θεατών που χειροκροτούσαν και πανηγύριζαν για τη χώρα τους.

{https://twitter.com/UKWELITIMES/status/1977817443604353161}

Σε ένα αρχιπέλαγος 10 νησιών στον Ατλαντικό Ωκεανό και με πληθυσμό λίγο κάτω από 525.000 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Πράσινο Ακρωτήριο απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Πορτογαλία το 1975 και προσπάθησε για πρώτη φορά να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002 που διοργανώθηκε στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

{https://twitter.com/433/status/1977796628321911258}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ομάδα έχει ξεπεράσει τα όρια της στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (Afcon) τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στα προημιτελικά στο ντεμπούτο της το 2013 και ξανά το 2023, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 70ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ισλανδία, η οποία συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία, είναι η μόνη χώρα με μικρότερο πληθυσμό που προκρίθηκε στο Μουντιάλ.

Με μια εγχώρια κορυφαία κατηγορία που περιλαμβάνει μόνο 12 ομάδες, οι Μπλε Καρχαρίες έχουν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε παίκτες με έδρα το εξωτερικό και μέλη της διασποράς για να βελτιώσουν την ποδοσφαιρική τους τύχη τα τελευταία χρόνια.

{https://twitter.com/mogutweet/status/1977810933323112528}

Το γεγονός ότι ο αμυντικός της Shamrock Rovers, Λόπες, έλαβε την πρώτη του κλήση μέσω LinkedIn υπογραμμίζει την προσέγγιση του έθνους στην αναζήτηση πιθανών παικτών. «Είμαστε σε όλο τον κόσμο. Είναι υπέροχο αυτό που μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε μαζί» δήλωσε.

{https://twitter.com/FOXSoccer/status/1977796735708922058}

Η ομάδα δεν περιλαμβάνει κανέναν που παίζει στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης ενώ ο προπονητής τους είναι μία σταθερή αξία από τον Ιανουάριο του 2020.

Πρώην διεθνής και ο ίδιος, ο 55χρονος Μπουμπίστα έχει χτίσει μια συμπαγή και καλά εκπαιδευμένη ομάδα με μέτρια άμυνα, τεχνικούς μέσους και ταλαντούχους επιθετικούς που αναστάτωσαν την Γκάνα και έφεραν ισοπαλία με την Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της πορείας τους στο Afcon 2023.

{https://twitter.com/Lorenz_KO/status/1977797632685736080}

Με πληροφορίες του BBC