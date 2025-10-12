Το ματς αυτό ολοκληρώνει τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος και αποτελεί την πρώτη «μονομαχία των αιωνίων» της σεζόν.

Σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, το μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan Basket League φέρνει αντιμέτωπες τις ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), με ώρα έναρξης στις 19:00.

Ο Ολυμπιακός έρχεται στο παιχνίδι έχοντας ανοίξει με νίκη το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε επίσης δυναμικά, θέλοντας να συνεχίσει το αήττητο. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει ανακοινώσει sold out για το ντέρμπι, δείγμα της έντασης και του ενδιαφέροντος που έχει το παιχνίδι για τον κόσμο.

Το ΣΕΦ αναμένεται ασφυκτικά γεμάτο, με τους οπαδούς να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Και οι δύο ομάδες έχουν πολλά να κερδίσουν: ο Ολυμπιακός για να πάρει ψυχολογικό προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός για να δείξει ότι μπορεί να υπερβεί την έδρα του αντιπάλου.

Οι προπονητές αναμένεται να επιλέξουν προσεκτικά τις τακτικές και τα πρόσωπα του σημερινού αγώνα.

Ο κόσμος περιμένει θέαμα, ένταση και πάθος και οι παίκτες θα πρέπει να αποδείξουν ποιος έχει χαρακτήρα στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν. Αυτό το ντέρμπι είναι ένα από τα πιο σημαντικά όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για το πώς θα θέσουν τις βάσεις μέσα σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2.