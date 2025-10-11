Στον προηγούμενο μεταξύ τους αγώνα, η ομάδα της Σκανδιναβίας νίκησε στην έδρα της Ελλάδας με 3-0.

Αύριο η Εθνική δίνει έναν καθοριστικό αγώνα απέναντι στη Δανία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026.

Η Δανία έρχεται δυναμικά, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση στον πιο πρόσφατο αγώνα, επικρατώντας 6-0 της Λευκορωσίας. Στον προηγούμενο μεταξύ τους αγώνα, η ομάδα της Σκανδιναβίας νίκησε στην έδρα της Ελλάδας με 3-0.

Η Εθνική αντιμετωπίζει δυσκολίες το τελευταίο διάστημα. Στην τελευταία της εμφάνιση ηττήθηκε με 3-1 από τη Σκωτία, παρά το ότι κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Η άμυνά της προβληματίζει, ενώ οι αλλαγές στο ρόστερ και η έλλειψη σταθερότητας ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Παρά τα εμπόδια, η Ελλάδα δεν έχει αποκλειστεί. Η νίκη στη Δανία είναι μονόδρομος για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ανακοίνωσε νέες απουσίες, γεγονός που δίνει ελπίδες για πλήρες ρόστερ.

Το γήπεδο «Parken» θα είναι κατάμεστο και έχει ήδη ανακοινωθεί sold out. Οι Δανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να «σφραγίσουν» τη κατάκτηση των τριών βαθμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρόβλεψη πολλών αναλυτών είναι ότι η Δανία θα επικρατήσει με σκορ όπως 2-1 ή 3-1, όμως η ελληνική ομάδα μπορεί να εκπλήξει, αν παρουσιαστεί συγκεντρωμένη και επιθετική.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 το βράδυ της Κυριακής, 12 Οκτωβρίου, και θα προβληθεί από τον Alpha.