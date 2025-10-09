Κατηγορεί για απάτη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Κάποιοι εκνευρίστηκαν, άλλοι απογοητεύτηκαν, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που γέλασαν με την πολύκροτη διαφήμιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Και ένας αποφάσισε να πάει στα δικαστήρια τον σταρ του NBA.

Υποστηρικτής των Λος Άντζελες Λέικερς έκανε μήνυση στον «King James», κατηγορώντας τον ότι τον ξεγέλασε με το διαφημιστικό του, κάτι που του κόστισε εκατοντάδες δολάρια. Αυτή την εβδομάδα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προκάλεσε αγωνία στους φίλους του μπάσκετ, για περίπου 24 ώρες, προτού αποδειχθεί τελικά πως ήταν διαφήμιση.

Με μια ανάρτηση τη Δευτέρα, προανήγγειλε ότι μία ημέρα αργότερα θα ανακοίνωνε την «απόφαση όλων των αποφάσεων». Το teaser που ανάρτησε παρέπεμπε στο «Decision», την εκπομπή μέσω της οποίας σόκαρε τον κόσμο του μπάσκετ το 2010, όταν ανακοίνωσε ότι θα συνέχιζε την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Πολλοί αναρωτιούνταν αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επρόκειτο να ανακοινώσει πως στο τέλος της σεζόν 2025-26 θα κρεμούσε τα παπούτσια του. Έτσι, εκτινάχθηκαν οι τιμές για ματς των Λέικερς. Όμως, τελικά αποκαλύφθηκε πως η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση ήταν διαφήμιση για τη Hennessy.

Ο Άντριου Γκαρσία ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να αγοράσουν εισιτήριο. Επέλεξε να δει εκείνη που θα μπορούσε να είναι η τελευταία εμφάνιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς με την πρώην ομάδα του, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και αγόρασε δύο εισιτήρια έναντι 432,83 δολαρίων το ένα.

Τώρα, ο 29χρονος έκανε μήνυση στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, υποστηρίζοντας ότι ο σταρ του NBA του χρωστάει τα 865,66 δολάρια που έδωσε για να αγοράσει τα εισιτήρια. Γιατί όταν αποκαλύφθηκε ότι η ανακοίνωση ήταν τελικά μια διαφήμιση, τα «μαγικά χαρτάκια» έχασαν σχεδόν όλη την αξία τους.

Στη μήνυση ο Γκαρσία αναφέρει ότι ο Τζέιμς του οφείλει τα χρήματα λόγω «απάτης, εξαπάτησης και ψευδούς δήλωσης». «Δεν θα τα αγόραζα εάν δεν επρόκειτο να αποσυρθεί. Απλά και ξεκάθαρα», δήλωσε ο 29χρονος στο TMZ.