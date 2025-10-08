Στα 1,4 δισ. δολάρια εκτιμά το Bloomberg την περιουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το ποδόσφαιρο απέκτησε τον πρώτο δισεκατομμυριούχο του: ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης που η περιουσία του φτάνει σε αυτό το επίπεδο, σύμφωνα με το Blooomberg.

Ο Πορτογάλος σταρ πάντα ήταν ένας από τους υψηλότερα αμειβόμενους στο ποδόσφαιρο, αλλά το νέο συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ τον Ιούνιο τον «εκτόξευσε» σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ, εκείνο των δισεκατομμυριούχων αθλητών.

Όταν αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, τον Ιανουάριο του 2023, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς οι ετήσιες απολαβές του από την ομάδα ήταν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Τον περασμένο Ιούνιο, ο 40χρονος υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο, η αξία του οποίου- σύμφωνα με πληροφορίες- ξεπερνά τα 400 εκατ. δολάρια.

Αυτό το συμβόλαιο εκτόξευσε την περιουσία του CR7 σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg. Πέρα από το συμβόλαιο με την Αλ Νασρ, έχει υπογράψει δεκαετή συνεργασία με τη Nike, που του αποφέρει σχεδόν 18 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, ενώ στη λίστα των χορηγών του συμπεριλαμβάνονται οι Armani και Castrol, που προσθέτουν άλλα 175 εκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του.

Επιπλέον, διαθέτει ακίνητα σε όλο τον κόσμο και επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Πλέον, έχει μπει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων αθλητών, στην οποία είναι ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Ρότζερ Φέντερερ.