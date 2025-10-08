Ο Alpha παραμένει πιστός δίπλα στην Εθνική μας ομάδα και τη συντροφεύει στο ταξίδι της με στόχο τη συμμετοχή, μετά από 12 χρόνια, σε Μουντιάλ.

Να παραμείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης θέλει η Εθνική Ελλάδος, η οποία θα βρεθεί σε δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, μετά την ήττα με 3-0 από την Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει 3 βαθμούς, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ελπίδες υπάρχουν ακόμη και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η οποία δίνει το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, αλλά και η δεύτερη θέση στον όμιλο, της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκριση, μέσω των play offs.

O Alpha θα μεταδώσει τον αγώνα της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στην Εθνική Σκωτίας την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 21:45.

Επτά μήνες έχουν περάσει από την επική νίκη με 0-3, που ανέβασε την Εθνική μας στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Nations League. Με οδηγό το συγκεκριμένο παιχνίδι, η γαλανόλευκη θέλει να «αλώσει» και πάλι την πρωτεύουσα της Σκωτίας και να φύγει νικήτρια με τους τρεις βαθμούς να προστίθενται στη συγκομιδή της.

Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα από τον Alpha για τον αγώνα της Εθνικής

Ένα ποδοσφαιρικό υπερθέαμα ετοιμάζει για άλλη μια φορά ο Alpha. Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 21:00 ξεκινά η Pre Game εκπομπή με τον Άγγελο Στυλιάδη και καλεσμένο τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου, Λευτέρη Χουτεσιώτη. Από το «Hamden Park» οι Νίκος Νταμπίζας, Ισίδωρος Πρίντεζης και Σπύρος Νάσιος θα μας μεταφέρουν το κλίμα, λίγο πριν από τη σέντρα, με συνεντεύξεις και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στις 21:45 σέντρα του σπουδαίου παιχνιδιού και αμέσως μετά τη λήξη ακολουθεί η Post Game εκπομπή με όλο το ρεπορτάζ από τη Γλασκώβη.

