Η ΑΕΚ πηγαίνει στο γειτονικό Περιστέρι για να παίξει με την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά.

Η Ένωση ηττήθηκε, επίσης με ανατροπή στο σκορ, με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία, πρώτη ήττα επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς.

Ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, έρχεται από τη σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ (1-3) στο Παγκρήτιο.

Ο αγώνας ξεκινά στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD TV.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League:

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ - Άρης 3-0

ΑΕΛ - Βόλος 2-5

Κυριακή 5/10

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά - ΑΕΚ

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

