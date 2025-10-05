Η ΑΕΚ πηγαίνει στο γειτονικό Περιστέρι για να παίξει με την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά.
Η Ένωση ηττήθηκε, επίσης με ανατροπή στο σκορ, με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία, πρώτη ήττα επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς.
Ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, έρχεται από τη σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ (1-3) στο Παγκρήτιο.
Ο αγώνας ξεκινά στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD TV.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League:
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΟΦΗ - Άρης 3-0
ΑΕΛ - Βόλος 2-5
Κυριακή 5/10
- 18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά - ΑΕΚ
- 18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
- 20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
- 21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - Ατρόμητος
Bαθμολογία (σε 5 αγώνες)
- Ολυμπιακός 13
- ΑΕΚ 13
- ΠΑΟΚ 11
- Άρης 10 -6αγ.
- Βόλος 9 -6αγ.
- Λεβαδειακός 7
- Κηφισιά 7
- ΟΦΗ 6 -5αγ.
- Παναθηναϊκός 5 -4αγ.
- Ατρόμητος 5
- Πανσερραϊκός 5 -6αγ.
- ΑΕΛ 4 -6αγ.
- Παναιτωλικός 4
- Αστέρας Τρίπολης 2 -6αγ.