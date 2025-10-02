Προηγήθηκε αλλά έχασε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ.

Ψυχρολουσία υπέστη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γόου Αχέντ Ιγκλς, από την οποία έχασε με 2-1 στο ΟΑΚΑ, στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Για τους Κυπελλούχους Ολλανδίας αυτό ήταν ένα ιστορικό ματς. Στο ΟΑΚΑ πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στην Ευρώπη, σε οχτώ ματς.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν στο δεύτερο, αλλά μέσα σε επτά λεπτά δέχθηκαν δύο γκολ και υπέστησαν την ήττα- σοκ, μία εβδομάδα μετά τη νίκη με 4-1 στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις.

Στο 55ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0. Όμως, οι Ολλανδοί δεν είχαν πει την τελευταία κουβέντα τους. Πετυχαίνοντας δύο γκολ μέσα σε επτά λεπτά, στο 75ο και το 82ο, ο Σμιτ οδήγησε την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην ανατροπή και τη μεγάλη νίκη.

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς).

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Μέλβιν Μπουλ): Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνχορστ, Σουράι (87’ Άντελγκααρντ), Μπρέουμ, Μάρκαρετ, Σμιτ (90’+2’ Στόκερς).