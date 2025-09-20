Δηλώσεις έκαναν επίσης, οι Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Εργκίν Αταμάν, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησαν στο ελληνικό πρόγραμμα της δημόσιας αυστραλιανής ραδιοφωνίας SBS.

Εργκίν Αταμάν: «Είναι εκπληκτικό, καθώς τον τελευταίο αγώνα, τον τελικό, στην Τουρκία τον παρακολούθησαν ζωντανά 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Τουρκία έκανε μια μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ. Ελπίζω ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα και η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, θα επενδύσουν περισσότερο στο μπάσκετ.

Οι στόχοι μας, φυσικά, είναι πρώτα να φτάσουμε στα playoffs, μετά να φτάσουμε στο Final Four και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την EuroLeague».

Κώστας Σλούκας: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Παρ’ όλο που πολλοί αμφισβήτησαν αυτή την ομάδα, καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να φέρουμε μία διάκριση μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες όλου του κόσμου.

Έχω εντυπωσιαστεί από τον κόσμο της Αυστραλίας. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Από τη στιγμή που ήρθαμε, πήραμε πολλή αγάπη στο ξενοδοχείο, στο αεροδρόμιο. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Προφανώς τους λείπει η πατρίδα και είναι πολύ ξεχωριστό να βρισκόμαστε εμείς εδώ για να δώσουμε 2-3 παραστάσεις και να δουν μια ελληνική ομάδα να αγωνίζεται στα μέρη τους».

Ντίνος Μήτογλου: «Είναι τιμή να φοράς τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας και είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε και κάναμε τόσους Έλληνες χαρούμενους και φέραμε μια επιτυχία μετά από16 χρόνια. Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσουμε αυτές τις επιτυχίες. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και εντός και εκτός παρκέ και χαίρομαι που ανταμείφθηκαν οι κόποι μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που παίξαμε στη Μελβούρνη. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς Έλληνες. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τη δούμε τη Μελβούρνη σαν πόλη, γιατί ήρθαμε χθες τα ξημερώματα, αλλά είδαμε πάρα πολλές ελληνικές σημαίες, πάρα πολλούς Έλληνες, να φοράνε τις φανέλες μας και να νιώθουμε την αγάπη όλου αυτού του κόσμου».

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: «Το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε μια διάκριση, ένα μετάλλιο μετά από πολλά χρόνια. Φέραμε έτσι μια χαρά στη χώρα μας, όχι μόνο για το μπάσκετ, αλλά και γενικά για τον αθλητισμό, τον ομαδικό αθλητισμό. Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο τουρνουά με πολλούς αγώνες. Πολλές φορές ήμασταν πάρα πολλές μέρες μακριά από τις οικογένειές μας και από τους και από τους ανθρώπους μας, αλλά στο τέλος της ημέρας, ανταμείφθηκαν οι κόποι μας.

Είναι μια ιστορική στιγμή για τον καθένα μας ξεχωριστά. Είμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου με τους συμπαίκτες μας. Έχουμε ζήσει τόσα πολλά. Είναι μια πανέμορφη εμπειρία. Χθες στο γήπεδο ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με πάρα πολύ κόσμο. Κερδίσαμε κιόλας. Σήμερα ήρθαμε στο Σίδνεϊ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Είναι κάτι που βλέπεις στις ταινίες και ονειρεύεσαι να ζήσεις τέτοιες στιγμές».