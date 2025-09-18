Η διαθεσιμότητα για το ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού είναι εξαιρετικά περιορισμένη, μόλις 4.000 εισιτήρια.

Απο την Παρασκευή στις 12:00 θα είνια στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού αποκλειστικά μέσω του ίντερνετ, τα εισιτήρια του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη (περίπου 4.000 εισιτήρια) για το ντέρμπι, που θα διεξαχθεί στις 21:00 την Κυριακή 21/9.

Οι τιμές ττων εισιτηρίων έχουν ως εξής:

Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναΐκός «για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου. Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ».