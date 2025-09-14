Λύγισαν τη σπουδαία Τουρκία στον τελικό του Eurobasket 2025.

Η Γερμανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Eurobasket 2025.

Οι Γερμανοί αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, επικρατώντας της Τουρκίας με 88-83 στον μεγάλο τελικό.

{https://x.com/EuroBasket/status/1967316638165868740}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967316048337895610}

Έπειτα από έναν τελικό - θρίλερ, όπου μονομάχησαν οι δύο καλύτερες ομάδες του φετινού Eurobasket, η Γερμανία κατάφερε να λυγίσει στο φινάλε τη Γερμανία και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/EuroBasket/status/1967317305366614237}

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

ΤΟΥΡΚΙΑ: Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)

Τα στατιστικά της Τουρκίας: 22/40 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 12/15 βολές, 26 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 6 επιθετικά), 17 ασίστ, 5 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 9 λάθη, 17 φάουλ

Τα στατιστικά της Γερμανίας: 18/33 δίποντα, 14/26 τρίποντα, 10/12 βολές, 36 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 8 επιθετικά), 24 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 15 λάθη, 19 φάουλ

Δείτε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα

{https://x.com/EuroBasket/status/1967316351682306437}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967315645227237831}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967314468880212019}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967313272635285601}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967310403710398909}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967306453565489656}

{https://x.com/EuroBasket/status/1967302462684991878}